Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de partilileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de partilileriyle bir araya geldi Açıklaması

11.08.2022 00:37
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de partilileriyle bir araya geldi Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Altılı masadan biri çıkıp da 'ben yenerim bu Erdoğan'ı' diyemiyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Altılı masadan biri çıkıp da 'ben yenerim bu Erdoğan'ı' diyemiyor. Hepsi kıvırıyor. Birisi çıkıp da 'ben yenerim arkadaş bunu' diyemiyor. Topu hep taca atıyorlar." dedi.

Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde partililerle bir araya gelen İnce, 2018'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık süreci ve sonrasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tutumunu eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisini 2018'deki seçimlere 51 gün kala aday ilan ettiğini anımsatan İnce, "Ben CHP'de grup başkan vekiliyken seçime 51 gün kala 'gel bakalım Muharrem' dedi. Ne yapalım gittik. Çünkü memleket meselesi. Bir cumhurbaşkanı adayı 'gel bakalım Muharrem' diye çağırılır mı? Çağırılmaz ve o da biliyor bunu. Plan yok, program yok, fotoğrafın bile yok daha ortada." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de 2018'de cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyleyen İnce, "2018 seçimlerinde İYİ Parti seçime gidemiyordu. CHP 15 milletvekili verdi. Peki İYİ Parti'nin CHP'ye teşekkür etmesi gerekmiyor muydu? Ettiler mi? Ettiler. CHP büyük partiydi o zaman. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ydi. İYİ Parti'nin şunu demesi gerekmez miydi? 'Bizim seçimlere girmemizi CHP sağladı. Biz de şimdi CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi destekliyoruz' demeleri gerekmez miydi? Peki desteklediler mi? Hayır. Sayın Akşener de aday oldu, ben de aday oldum." diye konuştu.

Muharrem İnce, şöyle devam etti:

"Benim size sözüm olsun. Birinci turda gönlümüzden, kalbimizden yüreğimizden, aklımızdan kim geçiyorsa oyumuzu ona vereceğiz. İkinci turda da Erdoğan'ın karşısındakine bakacağız. Altılı masadan biri çıkıp da 'ben yenerim bu Erdoğan'ı' diyemiyor. Hepsi kıvırıyor. Birisi çıkıp da 'ben yenerim arkadaş bunu' diyemiyor. Topu hep taca atıyorlar. Ben de diyorum ki, bu iş önce yürek işi önce özgüven işi."

İnce, daha sonra Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde partililere seslendi.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin 12 bin sandıkta görevlisinin bulunmadığını ve buna bağlı olarak 4 milyon oyun sokakta bırakıldığını iddia eden İnce, sözlerini, "Seçim bitmiş bekliyorum, bana sonuç verecekler diye. 170 trilyon para kasada duruyor. Niye harcamıyorsunuz? Kazansın diye uğraşmıyorlar ki. Aday yapalım kaybetsin diye uğraşıyorlar. 4 senedir kan kustum, kızılcık şerbeti içtim dedim. Cumhurbaşkanı adayı benim. Benim afişlerimi asmıyorlar. Parti genel başkanının afişini asıyorlar." diye tamamladı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de partilileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de partilileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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