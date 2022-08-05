İnce, açıklamanın ardından Bodrum Denizciler Derneğini ziyaret etti, ardından da Mazı, Gökbel ve Bozalan mahallelerini ziyaret etmek üzere bölgeye hareket etti.

Kaynak: AA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Bodrum, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bodrum'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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