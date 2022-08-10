Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Denizli'de temaslarda bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'nin Kale, Merkezefendi ve Sarayköy ilçelerini ziyaret etti.

Kale ilçesinde partililerle biraya gelen İnce, Merkezefendi ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

İnce, burada yaptığı konuşmada, köy okullarının derhal açılması gerektiğini, Memleket Partisi iktidarında öğretmenlik mesleğini hak ettiği noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Anket firmalarının "hem iktidardan hem de muhalefetin yönettiği belediyelerden" korktuğunu ve Memleket Partisine sorularında yer vermediğini ileri süren İnce, "Böyle bir şey olabilir mi? Utanmıyor musunuz böyle yapmaktan? Sıfır, 1 bile göstermiyorsun. Bu kadar mı çöktü ahlak bu ülkede? Vallahi iktidar olduğumuzda anketleri yaptıracağım size paranızı da halka açık yerde vereceğiz." diye konuştu.

İnce, bir gazetecinin "6'lı masanın hala Cumhurbaşkanı adayının açıklayamamasının sebebi nedir?" şeklindeki sorusunu, "Altısından birisi de çıkıp 'Ben Erdoğan'ı yenerim düşün peşime' diyemiyor. Bir ben diyorum." şeklinde cevapladı.

" Türkiye'de seçimler zamanında yapılır mı?" sorusu üzerine İnce, "Hiç kuşkunuz olmasın. Bunlara da kulak asmayın. Türkiye şu ana kadar 20 genel seçim yaşadı. 10'unda da iktidarı değiştirdik. Onun için bunlar boş laflardır. Türkiye muz cumhuriyeti değildir. " değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un bir televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile yaşadığı tartışmanın ardından Şimşek'in stüdyoda Enginyurt'un koruması olduğu öne sürülen kişi tarafından darbedilmesine ilişkin soruya ise İnce, "Cemal Enginyurt kendini ringde zannediyor. Meclisi de ring zannediyor. Her yeri ring zannediyor. Ona da yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneririm. Siyaset yumrukla yapılmaz, dil ve beyinle yapılır. İkisini kullanmasını tavsiye ediyorum." karşılığını verdi.

İnce, daha sonra Bayramyeri Meydanı'nda esnafı ziyaret etti.