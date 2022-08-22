Anket şirketlerine fena sinirlenen Muharrem İnce, sokakta yürürken partisinin oy oranını verdi - Son Dakika
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Anket şirketlerine fena sinirlenen Muharrem İnce, sokakta yürürken partisinin oy oranını verdi

22.08.2022 15:06
Anket şirketlerine fena sinirlenen Muharrem İnce, sokakta yürürken partisinin oy oranını verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün Balıkesir ve İzmir'deydi. Vatandaşın kendisine gösterdiği ilgiyi örnek veren İnce, "Bu parti 2-3 puanlık parti olabilir mi? Kendiniz görüyorsunuz. Anketçilerin yatacak yeri yok" dedi.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi parti lideri de saha ziyaretlerini sıklaştırdı. O liderden biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

ESNAF ZİYARETİ YAPTI

İnce dün Balıkesir ve İzmir'in ilçelerinde hem partisinin binalarını ziyaret etti, hem de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

ANKETÇİLERE İSYAN ETTİ

Gazeteci Deniz Gezgici'ye konuşan Muharrem İnce, arkasında yürüyen kalabalığı göstererek anket şirketlerineisyan etti. İnce, "Bu parti 2-3 puanlık parti olabilir mi? Kendiniz görüyorsunuz. Anketçilerin yatacak yeri yok" ifadelerini kullandı.

BALIKÇI İLE GÜLDÜREN DİYALOG

İnce, yürüdüğü güzergah üzerinde bir balıkçı görünce de içeri girdi. Balıkçıya "Balık neden baştan kokar" diye soran İnce, istediği cevabı alamayınca "Çünkü ayakları yok" diye kendi sorusunu yanıtladı. Bu sırada gülmeye başlayan partililer, genel başkanlarıyla birlikte yürümeye devam etti.

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Son Dakika Politika Anket şirketlerine fena sinirlenen Muharrem İnce, sokakta yürürken partisinin oy oranını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anket şirketlerine fena sinirlenen Muharrem İnce, sokakta yürürken partisinin oy oranını verdi - Son Dakika
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