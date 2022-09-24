İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti

Çin'de darbe mi oldu? Devlet başkanı Xi Jinping ile ilgili iddia çok vahim

Sabah başlayıp gece yarısına kadar idam edemediler! Nedeni de hayli enteresan

Putin'in 'Demir bebeği'nden çok tehlikeli söylem! Üç şehir sıraladı: Yok ederiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Trabzona gitti. Bakan Soylu, ilk olarak Sürmene ilçesinde iş insanı Mehmet Ali Kancaoğlu'nun annesi ve babasının adını taşıyan Sürmene Saniye ve İlyas Kancıoğlu Özel Eğitim Okulunun temel atma törenine katıldı.

ŞEMSİYE KAPATTIRILDI

Ardından Araklı ilçesine geçen Soylu, Araklı Hükümet Konağı açılışını gerçekleştirdi. Soylu burada vatandaşlara seslenirken ilginç bir an kameralara takıldı. Soylu'nun Twitter hesabından da paylaşılan görüntülerde konuşması sırasında kalabalığın içinde bulunan ve elinde gökkuşağı renkli şemsiye taşıyan bir vatandaşa korumalar müdahale etti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar canlı yayın esnasında kameralar tarafından saniye saniye saniye kaydedildi. Görüntü kısa sürede sosyal medyada büyük yakı uyandırdı.