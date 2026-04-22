Başkan Köksal Aras'tan 23 Nisan mesajı
Başkan Köksal Aras'tan 23 Nisan mesajı

Başkan Köksal Aras\'tan 23 Nisan mesajı
22.04.2026 19:38  Güncelleme: 19:39
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu yıl Uluslararası Çocuk Şenliği düzenleyerek, Moldova, Ukrayna ve KKTC'den çocukları Menteşe'de ağırladıklarını belirtti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir mesaj yayımlayarak, "Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" dedi.

Mesajında 23 Nisan 1920 tarihinin, milletimizin egemenliğini ilan ettiği, bağımsızlık yolunda atılan en güçlü adımlardan biri olduğuna dikkati çeken Başkan Köksal Aras, "23 Nisan aynı zamanda, Atamızın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğu güvenin, sevginin ve umudun da simgesidir" dedi.

Başkan Köksal Aras mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımız bizim yarınlarımız, ülkemizin en kıymetli hazinesidir. Yüzlerindeki gülümseme, yüreklerindeki sevgi ve hayalleri bizlere de umut veriyor. Çocuklarımızın özgür, çağdaş, güvenli ve eşit bir kentte büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 23 Nisan coşkusunun sınırlarımızı aşması için bu sene Uluslararası Çocuk Şenliği düzenledik. Moldova, Ukrayna ve KKTC'den çocuklarımızı şehrimizde misafir ediyoruz ve bu büyük bayramı hep birlikte kutluyoruz. Sevgili çocuklar, kalbiniz sevgi ve umut dolu olsun, gülümsemeniz hiç eksik olmasın. Hep hayal kurun, öğrenin, keşfedin.

Hepinizi çok seviyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı, minnet ve özlemle anıyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Köksal Aras'tan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi

19:59
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever’e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
SON DAKİKA: Başkan Köksal Aras'tan 23 Nisan mesajı - Son Dakika
