Başkan Köksal Aras\'tan 23 Nisan mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir mesaj yayımlayarak, "Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" dedi.

Mesajında 23 Nisan 1920 tarihinin, milletimizin egemenliğini ilan ettiği, bağımsızlık yolunda atılan en güçlü adımlardan biri olduğuna dikkati çeken Başkan Köksal Aras, "23 Nisan aynı zamanda, Atamızın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğu güvenin, sevginin ve umudun da simgesidir" dedi.

Başkan Köksal Aras mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımız bizim yarınlarımız, ülkemizin en kıymetli hazinesidir. Yüzlerindeki gülümseme, yüreklerindeki sevgi ve hayalleri bizlere de umut veriyor. Çocuklarımızın özgür, çağdaş, güvenli ve eşit bir kentte büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 23 Nisan coşkusunun sınırlarımızı aşması için bu sene Uluslararası Çocuk Şenliği düzenledik. Moldova, Ukrayna ve KKTC'den çocuklarımızı şehrimizde misafir ediyoruz ve bu büyük bayramı hep birlikte kutluyoruz. Sevgili çocuklar, kalbiniz sevgi ve umut dolu olsun, gülümsemeniz hiç eksik olmasın. Hep hayal kurun, öğrenin, keşfedin.

Hepinizi çok seviyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı, minnet ve özlemle anıyorum" - MUĞLA