Meral Akşener: 2028\'in iktidarı Adana\'da başlayacak

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "1 Nisan'da Adana'da öyle bir sonuçla karşılaşacağız ki 2028'in iktidarı buradan başlayacak." dedi.

Akşener, bir otelde düzenlenen partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş Taş'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Akşener, Adana'da büyükşehir ve ilçe belediyelerde kendi adaylarının seçileceğini belirtti.

Adana'da seçimlerden başarı elde edeceklerini ifade eden Akşener, "1 Nisan'da Adana'da öyle bir sonuçla karşılaşacağız ki 2028'in iktidarı buradan başlayacak. Bütün İYİ Partililer ve bu salonu şereflendiren her bir kardeşim, bu seçimleri Allah'ın izniyle sizlerin gayretiyle almak zorundayız. Almalıyız, çalışmalıyız. Niye? Bir tahterevalli, bir kayıkçı kavgasını sona erdirmek için." diye konuştu.

Akşener, siyasette seçmenin patron olduğunu hatırlatmak için 3 yıldır esnaf ziyareti yaptığını söyledi.

Partililere seslenerek seçim için çalışmaları talimatı veren Akşener, şunları kaydetti:

"Tek tek çalışacaksınız. Madem bir iddia üzerine yola çıktık, milletimizin emrine uyduk, milletimize baş üstüne dedik, milletimize selam durduk, çalışacaksınız. Bu kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, diğer adayları seçeceksiniz. Adana'da şuculuk buculuk sona erecek. İYİ Parti'de yer aldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Adana'dan çıkan bu yolculuk, Türkiye'nin geneline ışık tutacak inşallah. Gerçekten hizmetin, milletin velinimet olduğu, projeyle rekabet edildiği bir Adana'yı önce buradan başlayarak ondan sonra da 2028'de Türkiye'de biz bunu hayata geçireceğiz. İddiamız budur."

İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş Taş da seçilmesi durumunda kentte yapacağı hizmet ve projeleri anlattı.