Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti

Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Anıtkabir\'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Akşener, beraberindeki heyetle Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Akşener, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda Türk kadınlarının mücadelesini vurguladı. Daha sonra Kuğulu Park'ta kadınlarla bir araya gelen Akşener, dünyadaki kadın haklarına dikkat çekti.

08.03.2024 12:36
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Akşener, beraberindeki Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, 81 il ve ilçe teşkilatından gelen kadınlarla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çiçek bırakan Akşener, daha sonra kadınlarla birlikte saygı duruşunda bulundu. Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akşener, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Türk kadınlarının yazgısını değiştiren o büyük vizyonunuza duyduğumuz şükranla bir kez daha huzurunuzdayız. Dünyanın dört bir yanında kadınların yaşadığı sorunlar, uğradığı haksızlıklar, karşı karşıya kaldığı adaletsizlikler karşısında bizler tüm dünyadan önce kavuştuğumuz haklarımızın ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Nice zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde, Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğinden faydalanan köy kızları olarak bizlere bıraktığınız kutlu mirasın ne derece paha biçilmez olduğunun da farkındayız ve her ne kadar bugün Cumhuriyetimizin ikinci asrında bizi o kutlu mirastan mahrum etmeye çalışanlar olsa da istiklal ve istikbalimizin yılmaz savunucusu Türk kadınları olarak bizler tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayacak, yıkılmayacak ve işaret ettiğiniz hedef doğrultusunda mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Çocuk yaşta içtiğimiz andımıza duyduğumuz sadakatle Cumhuriyetimizin kazanımlarına her zamankinden daha büyük bir güçle sarılacağız. İYİ Parti olarak 'Mümkün müdür ki; bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?' sözünüzden aldığımız ilhamla Türkiye'nin demokratik milli yükselişini Türk kadınlarıyla birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin güçlenmesi için önce Türk kadınlarını güçlendireceğiz. Türkiye'nin başarılı olması için önce Türk kadınlarının önünü açacağız. Kadının adını hayatın her yerine altın harflerle kazıyana kadar durmayacak, dinlenmeyecek, yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle büyük Türk milleti için verdiğiniz o büyük mücadeleyi ve biz Türk kadınlarının istikbalini aydınlatan o büyük ufku bir kez daha şükranla selamlıyor, aziz hatıranız önünde minnet ve saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."

"Atatürk'ümüz sayesinde dünyadaki bütün kadınlardan önce hak ve hukuk açısından pek çok hakka sahip olduk"

Akşener, ardından Çankaya ilçesinde bulunan Kuğulu Park'a geldi. İYİ Parti tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle çiçek dağıtılan standı ziyaret eden Akşener, buradaki kadınlarla bir araya geldi. Burada konuşan Akşener, şunları kaydetti:

"Atatürk'ümüz sayesinde dünyadaki bütün kadınlardan önce hak ve hukuk açısından pek çok hakka sahip olduk. Dünyada birçok şey değişirken kadınlarla ilgili pek çok alanda geriye gidilmesine de dikkat çekmek isterim. Dijital bir dünyaya girilmişken, dijital iletişimin arşı kapladığı bir zamanda yapay zekalar, şunlar bunlar derken hala kadınlarımız hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde eziyet görüyorsa, ayrımcılığa uğruyorsa bu konuda görevlerimizi tam olarak yerine getirmemişiz anlamını taşıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kamplarda yaşananları, Çin Devleti'nin yaptığı zulmü hatırlatmak isterim. Gazze'de çoluğunu çocuğunu kaybeden kadınlarımıza, kadınlara dikkat çekmek isterim. Çocuğunu besleyemediği için en büyük acıyı çeken, belki ölümü göze alan kadınlara dikkat çekmek isterim."

Akşener, Kuğulu Park'taki kadınlarla hatıra fotoğrafı çekinerek buradan ayrıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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