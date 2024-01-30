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Meral Akşener: Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi anayasasız bir devlet tehlikesine yol açıyor - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener: Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi anayasasız bir devlet tehlikesine yol açıyor

Meral Akşener: Can Atalay\'ın milletvekilliğinin düşürülmesi anayasasız bir devlet tehlikesine yol açıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürüklendiklerini belirtti. Akşener, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hukuka, adalete ve vicdanlara düşürdüğünüz bu gölgeyle nasıl yöneteceksiniz?

30.01.2024 21:02
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürüklendiklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yargı makamları arasında çözülemeyen bir anayasal devlet krizine, ne yazık ki bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil oldu. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz. Sayın Erdoğan'ın devlet organları arasındaki sorunu çözmek yerine, daha da büyütmeyi seçmesine biz elbette şaşırmadık. Ancak anayasamız, milletin andıdır. Andını çiğnediğiniz bir milletin iradesini bu saatten sonra nasıl temsil edeceksiniz? Uyguladığınız kararların meşruiyetini neye dayandıracaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hukuka, adalete ve vicdanlara düşürdüğünüz bu gölgeyle nasıl yöneteceksiniz?" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Meral Akşener: Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi anayasasız bir devlet tehlikesine yol açıyor - Son Dakika


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