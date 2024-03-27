Meral Akşener Eskişehir'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener Eskişehir'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Meral Akşener Eskişehir\'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'de esnaf ziyareti gerçekleştirerek partisinin belediye başkan adayları için oy istedi.

27.03.2024 16:28  Güncelleme: 16:30
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi, partisinin belediye başkan adayları için oy istedi.

Seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün öğle saatlerinde Eskişehir'e geldi. Odunpazarı ilçesinde bulunan Hamamyolu Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan Akşener, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin adayları için destek istedi. Partililer ile hatıra fotoğrafı da çektiren Akşener, Isparta'daki programına gitmek üzere Eskişehir'den ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meral Akşener Eskişehir'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

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