Meral Akşener, Etimesgut'ta oy kullanacak vatandaşa ilginç cevap verdi - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener, Etimesgut'ta oy kullanacak vatandaşa ilginç cevap verdi

Meral Akşener, Etimesgut\'ta oy kullanacak vatandaşa ilginç cevap verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnaf ziyareti sırasında oyunu Etimesgut'ta kullanacağını öğrendiği bir vatandaşa, 'Etimesgut'u mutlaka isterim. Gıcıklık olsun' cevabını verdi.

05.03.2024 17:15  Güncelleme: 17:17
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnaf ziyareti sırasında oyunu Etimesgut'ta kullanacağını öğrendiği bir vatandaşa, "Etimesgut'u mutlaka isterim. Gıcıklık olsun" cevabını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altındağ ilçesinde bulunan tarihi semt Hamamönü'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyareti sırasında esnafların yanı sıra çevrede bulunan vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Akşener, kendisine gelen fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

AKŞENER: BU YEREL SEÇİMDE KULAKLARI SAĞ VE SOL TARAFTAN ÇEKİNİZ

Akşener, esnaf ziyareti sırasında, İYİ Parti Amasya İl Başkanlığı tarafından seçim faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan pankartların itirazlar sonucu Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan karar sonrası kaldırıldığını ifade ederek, " AK Parti'nin İlçe Başkanlığı, il seçim kuruluna müracaat etti. Bizim ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) temsilcileri 'hayır' demesine rağmen bu pankartları indirme kararı alındı. Çok enteresan olan ölçü de şu: 'Halkı kin ve nefrete sevk etmek ve tehdit etmek'. Koskoca iktidarı biz tehdit ediyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman ortaya çıkan manzara sizin sesiniz olmak üzere yola çıkan İYİ Parti'nin üzerine gidiyor. Eğer bu tuhaflıklardan kurtulmak istiyorsak bu yerel seçimde kulakları sağ ve sol taraftan çekiniz" ifadelerinde bulundu.

Ziyaretin ardından Akşener, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarına giderek dua etti.

"ETİMESGUT'U MUTLAKA İSTERİM, GICIKLIK OLSUN"

Esnaf ziyareti sırasında çevrede bulunan işletmelerde oturan vatandaşlarla da sohbet eden Akşener, vatandaşların oylarına talip olduklarını belirtti. Akşener, sohbet esnasında Etimesgut'ta oy vereceğini öğrenen bir vatandaşa ise, "Etimesgut'u mutlaka isterim. Gıcıklık olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meral Akşener, Etimesgut'ta oy kullanacak vatandaşa ilginç cevap verdi - Son Dakika

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