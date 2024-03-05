İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnaf ziyareti sırasında oyunu Etimesgut'ta kullanacağını öğrendiği bir vatandaşa, "Etimesgut'u mutlaka isterim. Gıcıklık olsun" cevabını verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altındağ ilçesinde bulunan tarihi semt Hamamönü'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyareti sırasında esnafların yanı sıra çevrede bulunan vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Akşener, kendisine gelen fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
Akşener, esnaf ziyareti sırasında, İYİ Parti Amasya İl Başkanlığı tarafından seçim faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan pankartların itirazlar sonucu Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan karar sonrası kaldırıldığını ifade ederek, " AK Parti'nin İlçe Başkanlığı, il seçim kuruluna müracaat etti. Bizim ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) temsilcileri 'hayır' demesine rağmen bu pankartları indirme kararı alındı. Çok enteresan olan ölçü de şu: 'Halkı kin ve nefrete sevk etmek ve tehdit etmek'. Koskoca iktidarı biz tehdit ediyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman ortaya çıkan manzara sizin sesiniz olmak üzere yola çıkan İYİ Parti'nin üzerine gidiyor. Eğer bu tuhaflıklardan kurtulmak istiyorsak bu yerel seçimde kulakları sağ ve sol taraftan çekiniz" ifadelerinde bulundu.
Ziyaretin ardından Akşener, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarına giderek dua etti.
Esnaf ziyareti sırasında çevrede bulunan işletmelerde oturan vatandaşlarla da sohbet eden Akşener, vatandaşların oylarına talip olduklarını belirtti. Akşener, sohbet esnasında Etimesgut'ta oy vereceğini öğrenen bir vatandaşa ise, "Etimesgut'u mutlaka isterim. Gıcıklık olsun" dedi.
Son Dakika › Politika › Meral Akşener, Etimesgut'ta oy kullanacak vatandaşa ilginç cevap verdi - Son Dakika
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Şeker Kanyonu'ndaki yolun sel nedeniyle zarar gördüğünü ve İl Özel İdaresi ile karayollarının burada çalışma yaptığını bildirdi. Şahin, yolun bir an önce trafiğe açılması için kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geçici çözüm için de çaba sarf ettiklerini belirtti. Şeker Kanyonu'ndaki yolun kullanılabilir hale getirilmesi için mühendislik çalışmalarının devam ettiği ve Karayolları'nın da destek verdiği ifade edildi.
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