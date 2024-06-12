Meral Akşener, İYİ Parti'deki Fotoğraflarının İndirilmesini İstedi

Politika

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiye gönderdiği yazıyla, genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini istedi.

Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer verdi:

"12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz beyefendinin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."