Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
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Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

24.06.2023 15:18

Seçim sonrası karışıklıkların yaşandığı İYİ Parti'de bugün 3. Olağan Kurultay gerçekleştirildi. Genel Başkan Meral Akşener, 1.151 oyun 1.127'sini alarak, yeniden genel başkan oldu. İYİ Partinin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı. Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

Seçim sonrası karışıklıkların yaşandığı İYİ Parti'de bugün 3. Olağan Kurultay gerçekleştirildi. Genel Başkan Meral Akşener, 1.151 oyun 1.127'sini alarak, yeniden genel başkan oldu.

GEÇERLİ OYLARIN 1127'SİNİ ALDI

İYİ Partinin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı. Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

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Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika


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