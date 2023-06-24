Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Seçim sonrası karışıklıkların yaşandığı İYİ Parti'de bugün 3. Olağan Kurultay gerçekleştirildi. Genel Başkan Meral Akşener, 1.151 oyun 1.127'sini alarak, yeniden genel başkan oldu.
İYİ Partinin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı. Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.
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