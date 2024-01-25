 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Meral Akşener, İYİ Parti'nin kadın adaylarının kazanacağına inanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener, İYİ Parti'nin kadın adaylarının kazanacağına inanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana, Antalya, Samsun ve Erzurum'da gösterdikleri kadın büyükşehir belediye başkan adaylarının kazanacağına inandığını söyledi. Akşener, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar'ı tanıttı.

Meral Akşener, İYİ Parti\'nin kadın adaylarının kazanacağına inanıyor
25.01.2024 - 17:17,  Güncelleme: 17:18
Abone Ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana, Antalya, Samsun ve Erzurum'da gösterdikleri kadın büyükşehir belediye başkan adaylarının kazanacağına inandığını söyledi.

Akşener, İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, Erzurum'da büyükşehir ve bazı ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına kadın aday gösterdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Akşener, "Adana, Antalya, Samsun ve Erzurum'da kadınlarımız, büyükşehir belediye başkan adayı ve inşallah seçilecekler. Erzurum büyükşehir belediye başkan adayımız Canan Uçar hanım, 2019'da Palandöken belediye başkan adayıydı, yüzde 30'a yakın oy almıştı. Eskiden tanıdığım, atom karınca gibi bir arkadaşımızdır. Hayalleri gerçekleşmediği zaman 'küstüm ver misketlerimi' dememiştir." dedi.

Akşener, Uçar'ı kendi gençliğine çok benzettiğini ve ona güvendiklerini belirterek, Uçar'ın adaylık sürecinde tarih yazacağını, Erzurum'a kadın elinin değeceğini dile getirdi.

Son günlerde dijital bir medyada İYİ Parti'nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayına ilişkin düzmece ve yalan bir haber çıktığını aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Biz gerçekten yalan olduğunu düşündüğümüz konuyu sadece yalanladık ama oradan alıp bugün başka YouTube kanalında da Ümit Özlale istifa edeceğine kadar iş götürülmüş. Bu konularla ilgili mahkemeye müracaat ettik ama biraz önce Ümit Özlale ile konuştum o da haberleri yalanladı. Özlale ile ilk defa konuştuğumuzda 5 ay evvel, 'İzmir'i çok seviyorum, İzmirliyim İzmir'den aday olmak istiyorum' diyen kişidir, ilk önce o istedi. Kendinin söylediği şu, diyor ki 'ben İzmir'de uzun zaman çalıştığım, İzmir'de her bir İzmirliye ulaşmaya gayret ettiğim, kimseyle kavga etmeden projelerimi anlattığım, yerel yönetim dışında bir cümle sarf etmediğim için kimseye düşmanlık eden bir dille, iftira atan dille konuşmadığım için ciddi mesafe aldım, dolayısıyla bazılarını rahatsız etti bu iş. O nedenle bu bir operasyondur, böyle bir durum yoktur."

"Bir 28 Şubat geçirdik, Susurluk geçirdik, her şeyi geçirdik dolayısıyla operasyonlara ben alışkınım" diyen Akşener, "Korkunun ecele faydası yoktur. İYİ Parti bu seçimlerde hür ve müstakil kararıyla Türkiye genelinde kimsenin beklemediği sonuç alacaktır. Kuruluş ayarı çerçevesinde İYİ Parti hem iktidar olacak hem de işaret ettiği kişi cumhurbaşkanı seçilecektir. Dolayısıyla bu tür ucuz operasyonlar, iftiralar ve ucuz yalanlar bize herhangi bir tesirde bulunmaz." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularının yanıtlamasının ardından Akşener, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar'ı tanıttı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Meral Akşener, İYİ Parti, Antalya, Erzurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener, İYİ Parti'nin kadın adaylarının kazanacağına inanıyor - Son Dakika


20:12
TBMM'deki tartışmaya Meclis Başkanvekili Celal Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok TBMM'deki tartışmaya Meclis Başkanvekili Celal Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:30:47. #1.13#
SON DAKİKA: Meral Akşener, İYİ Parti'nin kadın adaylarının kazanacağına inanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement