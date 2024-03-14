Meral Akşener, Küçükçekmece ve Avcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener, Küçükçekmece ve Avcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bir üniversite öğrencisi, Akşener'e son seçimdeki tutumunu eleştirerek, 'Sizi seviyordum ama uyuz oldum' dedi.

14.03.2024 19:11  Güncelleme: 19:35
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Küçükçekmece ve Avcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu

Vatandaştan Meral Akşener'e: "Sizi seviyordum ama son seçimde size uyuz oldum"

İSTANBUL - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları çerçevesinde Küçükçekmece ve Avcılar'da esnafı ziyaret etti. Avcılar'da, Akşener'le sohbet eden bir üniversite öğrencisi, "Sizi seviyordum ama genel seçimlerde size uyuz oldum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu ile birlikte Küçükçekmece ve Avcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Seçim çalışmaları kapsamında esnafla sohbet eden Akşener, belediye başkanlıkları için oy talebinde bulundu.

Küçükçekmece Sefaköy'de Akşener, "Pandemi döneminde ve sonrasında hep hal hatır sormak için geliyordum, özne sizdiniz. Ama bu sefer oylarınızı talep etmeye geldim" diye konuştu.

Sohbet ettiği esnaf ise Akşener'e, 'Allah hayırlısı neyse onu versin. Ayağınıza sağlık. Herkesin bir siyasi görüşü var, benimki de var. İlçede olur ama büyükşehirde olmaz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Küçükçekmece'deki ziyaretlerinin ardından Avcılar'da da esnaf ziyaretinde bulundu. Partililer tarafından karşılanan Akşener, Marmara Caddesi'ndeki esnafı gezerek oy talebinde bulundu. Akşener, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı öğrenci ile bir süre konuştu. Öğrenci Akşener'e, "Babam sizi destekliyor ve seviyor. Ben de sizi seviyordum ama son seçimden sonra uyuz oldum" demesi üzerine Akşener, "Olsun, olabilir. Sen milletsin, sen seçmensin. Seçmen çok rahat siyasetçiye söyleyebilir. Taleplerini iletebilir. Ne zaman talep etmeyi, siyaseti bırakıp yanına gelirsem o zaman hep beraber siyaseti kıyma yaparız" şeklinde karşılık verdi.

Esnaf ziyaretinin ardından partililerle toplu fotoğraf çektiren Akşener, ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meral Akşener, Küçükçekmece ve Avcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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