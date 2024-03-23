Meral Akşener: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara ilişkin, "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz." dedi.
Bir dizi programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Akşener, fuar alanında kurulan pazar yerinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Burada vatandaşlarla sohbet eden Akşener, İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Alper Yağcı'ya destek istedi, pazarcı esnafından alışveriş yaptı.
Esnaf ziyareti sonrası partisinin düzenlediği iftar programına katılan Akşener, yaptığı konuşmada, İYİ Partiyi milletin emriyle, milletin sesini duyurmak üzere kurduklarını söyledi.
Akşener, milletin sesini dinlemeye, ona göre muhalefet yapmaya karar verdiklerini anlatarak, "Yerel seçimlere hür ve müstakil girdik. Alper Yağcı kardeşime hepinizden oy istiyorum. İYİ Partililer biz İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi belediyelerin alınmasında katkısı olan, faydası olan bir siyasi partiyiz." diye konuştu.
"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz"
Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kovid-19'a yakalandığında yerine başka birinin getirilmesinin istendiğini, buna karşı çıktığını belirtti.
Partisinin İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara çok üzüldüğüne değinen Akşener, şöyle devam etti:
"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için İYİ Partili kardeşlerim bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip, onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak siyasi ahlaksızlık görüyorsanız oraya bir mim koyacaksınız."
Programda, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu ile İYİ Parti Belediye Başkan adayı Alper Yağcı da konuşma yaptı.
Son Dakika › Politika › Meral Akşener: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz - Son Dakika
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçimin ardından spor yatırımlarını belediyenin merkezine alacak. Gençlerin spor yapabileceği tesislerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması adına önemli bir yatırım olacağını vurguladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen 66. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı'na katılarak, imam hatiplerin önemini vurguladı. Kacır, imam hatiplilerin birçok meseleyi çözdüğünü ve ülkenin semalarını koruyan projelerin imam hatiplerin iradesi sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, Türk milletinin adalet ve merhametle buluşmasında imam hatiplerin öncülük edeceğini ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da pazar esnafını ziyaret etti. Bir yurttaşın dertlerini dinleyen Akşener'e, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamadığını söyleyen bir baba da seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsalar da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonominin büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'daki Emek ve Aksaray Mahallesi'nde yapılmak istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan örgütleri eleştirerek, projenin mani olunmasının vicdanları rahatsız etmesi gerektiğini belirtti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Rusya'daki terör saldırısının ardından Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya destek vermesinin savaşın daha da kızışmasına sebep olacağını belirtti. Özdemir, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarının ülkenin diplomasi sahasında güçlenmesini sağladığını ve süper güç konumuna erişme vaktinin geldiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına da değinen Özdemir, Türkiye'nin zalimin karşısında mazlumun sesi olmaya devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u muradına kavuşturarak Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerinde tekrar zirveye taşıyacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Gazze'deki vahşete karşı Türkiye'nin tavrını sürdüreceğini, ekonomideki büyümenin devam ettiğini ve İstanbul'un geleceği için çalıştıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Üsküdar'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele programını hayata geçirdiklerini ve haziran-temmuz döneminden itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş beklediklerini söyledi. Yılmaz ayrıca, Üsküdar'da gerçekleştirilen büyük projeleri ve yapılan çalışmaları anlattı ve İstanbul'da yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.
AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Bir sofrada birleşen Hatay, yarınlar için el ele' adlı iftar programında, Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Öntürk, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada, ramazan ayının tüm insanlığa bolluk, bereket, huzur ve barış getirmesini dilediğini belirtti. Ayrıca, Hatay'ın potansiyelini harekete geçirecek projelerin, yol haritalarının ve eylem planlarının hazır olduğunu vurguladı.
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