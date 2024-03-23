Meral Akşener: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara ilişkin, "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz." dedi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Akşener, fuar alanında kurulan pazar yerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Akşener, İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Alper Yağcı'ya destek istedi, pazarcı esnafından alışveriş yaptı.

Esnaf ziyareti sonrası partisinin düzenlediği iftar programına katılan Akşener, yaptığı konuşmada, İYİ Partiyi milletin emriyle, milletin sesini duyurmak üzere kurduklarını söyledi.

Akşener, milletin sesini dinlemeye, ona göre muhalefet yapmaya karar verdiklerini anlatarak, "Yerel seçimlere hür ve müstakil girdik. Alper Yağcı kardeşime hepinizden oy istiyorum. İYİ Partililer biz İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi belediyelerin alınmasında katkısı olan, faydası olan bir siyasi partiyiz." diye konuştu.

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz"

Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kovid-19'a yakalandığında yerine başka birinin getirilmesinin istendiğini, buna karşı çıktığını belirtti.

Partisinin İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara çok üzüldüğüne değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için İYİ Partili kardeşlerim bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip, onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak siyasi ahlaksızlık görüyorsanız oraya bir mim koyacaksınız."

Programda, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu ile İYİ Parti Belediye Başkan adayı Alper Yağcı da konuşma yaptı.