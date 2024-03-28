Meral Akşener: Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi\'nin ev kölesi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, "Bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Burada konuşan Akşener, her dönemde zorbalığa ve zorbalara karşı durduklarını belirterek, "Milletimizin istikbaline kastedenler mücadele etmek için her türlü fedakarlığı yapanlar olduk. Bir yerde haksızlık gördüğümüz vakit kim olduğuna bakmaksızın hakkı savunanlar, haksızlığa uğrayanların yanında kaya gibi duranlar olduk. 2019 yılında Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifayı bastığı CHP'den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardı. 2020 yılında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ayağını kaydırmak isteyenlerin karşısında bir tek biz vardık. 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu" ifadelerini kullandı.
"Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur"
Seçimlere hür girme kararı aldıklarından beri Antalya'daki ve İstanbul'daki meclis üyelerinin CHP'den liste garantisiyle istifa ettirildiğini ifade eden Akşener, "Pazarlıkların en çirkini burada Ankara'da oldu. Hatta ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçenlerde çıktığı televizyon programında kendi ağzıyla olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın şu anda kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları zaten biliyorduk. Bunu alenen televizyonda itiraf etmesine, bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Bundan daha 12 ay önce görmek isteyipte maalesef göremediğimiz bu cesarete de ayrıca şaşırdım. Bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur" açıklamasında bulundu.
"Bana abla demeyin, istemiyorum"
"İşi düşen hemen abla edebiyatına başlıyor" diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben artık CHP yöneticilerinin yüzüne 'abla, abla' deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım. İYİ Partililere CHP'ye kazandırdığı sürece iyi insanlar deyip kendi yolumuzda yürüdüğümüzde 'bunlar AKP'li, faşist ve sağcı' diye saldırmalarından artık bıktım. Beni, partimi ve bizi destekleyen vatandaşlarımızı sürekli CHP'ye bir şeyler kazandırmak zorunda olan paryalar olarak görme şımarıklığından da artık usandım. Bana abla demeyin, istemiyorum. Çünkü sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demeniz beni samimiyetle ablası, kardeşi ve annesi gören milletimize yapılmış koca bir hakarettir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Meral Akşener: Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi oldu - Son Dakika
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