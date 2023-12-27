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Meral Akşener: Öcalan, Kürtlerin bir değeridir ifadesini kabul etmiyoruz - Son Dakika
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Meral Akşener: Öcalan, Kürtlerin bir değeridir ifadesini kabul etmiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Öcalan'ın Kürtlerin bir değeri olduğu ifadesini eleştirerek, on binlerce insanın katleden bir caninin Kürtlerin bir değeri olarak pazarlanmasını kabul etmediklerini söyledi. Akşener, Kürtlerin mert, namuslu ve vicdanlı olduğunu belirtti ve bayrağı devralacaklarını ifade etti.

Meral Akşener: Öcalan, Kürtlerin bir değeridir ifadesini kabul etmiyoruz
27.12.2023 - 12:22,
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Öcalan, Kürtlerin bir değeridir" ifadesini hedef alarak, "Biz İYİ Parti olarak on binlerce insanımızı katleden bir caninin Kürtlerin bir değeri olarak pazarlanmasını asla kabul etmiyoruz. Çünkü Kürtler merttir, namusludur, vicdanlıdır. Kürtler bu vatanın has ve şerefli evlatlarıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz" sözlerine atıf yapan Akşener, "'Terörü bitirdik' diye milletimize yalan söyleyen, dün verdikleri sözlerin bugün hesabını veremeyen bir büyük basiretsizlikle mücadele ediyoruz. Ne yazık ki sadece iktidarla da mücadele etmiyoruz. Biz aynı zamanda milletin vicdanını temsil eden bu kutlu çatının altında PKK terörünü aklama peşine düşenlerle de mücadele ediyoruz. Terörist başına methiyeler düzme yarışına girenlerle de mücadele ediyoruz. Haine hain diyemeyen sözde demokrasi havarisi riyakarlarla, oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz. İşte bu yüzden İYİ Parti olarak sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Adı sürekli olarak değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur" dedi.

"Öcalan, Kürtlerin bir değeridir" ifadesini hedef alan Akşener, "Bu açıklamanın, emir aldıkları hainlerin dışında bu vatanın hiçbir evladında karşılığı yoktur. Biz İYİ Parti olarak on binlerce insanımızı katleden bir caninin Kürtlerin bir değeri olarak pazarlanmasını asla kabul etmiyoruz. Çünkü bizim için Kürtler, elinde on binlerin kanı olan teröristle aynı cümlede anılamayacak kadar değerlidir. Çünkü Kürtler merttir, namusludur, vicdanlıdır. Kürtler bu vatanın has ve şerefli evlatlarıdır. Belli ki unutulmuş" diye konuştu.

Yerel seçimlerden başlayarak bayrağı devralacaklarını söyleyen Akşener, "Çünkü milletimiz bu iki yumruk arasına sıkışmış durumdan nefes alamaz hale geldi. İddia ediyorum; her iki kulağı birden çekecek. Hem iktidarın hem de muhalefetin iki kulağını birden çekecek. Onun için de bayrağı biz devralacağız. Maalesef bugünkü siyaset düzeninde kazanmak için her şeyi mubah gören iki cephe var. Bu iki cephe için de yalan serbest, iftira serbest, kumpas serbest" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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