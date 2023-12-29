Meral Akşener, şehit Jandarma Komando\'nun ailesini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1993'te Van'ın Çatak ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen Jandarma Komando Er Muammer Karacaer'in Aksaray'daki baba evini ziyaret etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Akşener, Van'ın Çatak ilçesindeki terör saldırısı sonucu 15 Eylül 1993'te şehit olan Jandarma Komando Er Muammer Karacaer'in Aksaray'daki baba evini ziyaret ederek, ailesi ve yakınlarıyla görüştü.