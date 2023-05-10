Meral Akşener'i hiç böyle görmediniz! Eline aldığı süpürgeyle sallayarak söyledi: Böyle süpüreceğiz onları - Son Dakika
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Meral Akşener'i hiç böyle görmediniz! Eline aldığı süpürgeyle sallayarak söyledi: Böyle süpüreceğiz onları

10.05.2023 16:07

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sert sözlerle iktidara yüklendi. Kendisini dinleyen kadınlardan bir süpürge alan Akşener, "Bu süpürge ile birlikte süpüreceğiz onları." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale'de coşkuyla karşılandı. Yoğun kalabalık önce Çanakkale şehitleri için bir dakika saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

"KAFAYI KIRDILAR"

Daha sonra halka seslenen Akşener, "Bizi aşağılayan bir zihniyet iş başında. Bıkmadılar kadınları aşağılamaktan. Recep Bey İstanbul'daki mitinginde 'Karı gibi mutfaktan çıkmayan' diyor. Mutfakta yemek pişiren, çoluğunu çocuğunu doyuran, 1 kilo kıymadan 6, 7 yemek yapmaya çalışan kadınlar aşağılanıyor. Peki ulan sizi doğuran kim, kadın değil mi? Samimiyetle söylüyorum kafayı kırdılar." dedi.

SÜPÜRGEYİ ALIP TEPKİ GÖSTERDİ

Mitinge katılan kadınların elindeki süpürgeleri gören Akşener, süpürgelerden birini eline alarak "Bu seçimde özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu seçimde onları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (5)
  • Resul_aski Nihat: Meral kaybedeceksin bizde sizden kurtulacagiz ins sukur namazi kilacagiz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Fikri : Şurda Pazara kadar Daha ŞOW yaparsınız.. 0ndan sonra EKO ile sarılır Ağlarsınız.. :)) Cevap Yaz 25 8 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: İLK TURDA SİZE BY BY Cevap Yaz 37 9 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Meral Akşener'i hiç böyle görmediniz! Eline aldığı süpürgeyle sallayarak söyledi: Böyle süpüreceğiz onları - Son Dakika
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