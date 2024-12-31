Meram Belediye Başkanı Kavuş'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Politika

Meram Belediye Başkanı Kavuş'tan Yeni Yıl Mesajı

Meram Belediye Başkanı Kavuş\'tan Yeni Yıl Mesajı

Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2025 yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, geride bıraktıkları yılın zorluklarına rağmen umut dolu bir geleceğe adım attıklarını dile getirdi. Yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

31.12.2024 13:29  Güncelleme: 13:30
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Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2025 yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında Meram'daki hizmet serüveninde yatırım ve projelerle dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek "Yeni senenin tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Acısı ve tatlısıyla, sevinci ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakıp umut, heyecan, kardeşlik ve dayanışma içinde yepyeni bir yıla adım atıyoruz. Geçtiğimiz yılın zorluklarını hep birlikte aştık, 2025 yılına da daha güçlü ve daha umutlu bir şekilde hep birlikte merhaba diyeceğiz. Her yeni yıl; yeni başlangıçlar, yeni umutlar, yeni hedefler ve yeni fırsatlar demek. Hemşehrilerimin yeni yılda tüm bunlardan nasibini fazlasıyla ve en güzel şekilde almasını, 2025 yılının sağlık, afiyet, mutluluk, insanlığa da huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Tamamladığımız 2024 yılında, ondan önceki yıllarda olduğu gibi Meramımızı daha yaşanabilir kılmak için gece gündüz demeden çalışıp yeni projelere imza attık, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için çok çaba sarfettik. 2024 bu çabalarımızın meyvelerini aldığımız bir yıl oldu. 2025 yılı ise gayretlerimizi daha da ileriye taşıyacağımız bir yıl olacak inşallah; daha güzel bir Meram, daha iyi bir gelecek ve daha konforlu bir hayat hedeflerimize ulaşmakla geçecek. Bugüne kadar birlikte başardığımız gibi bundan sonra da hemşehrilerimizle birlikte güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanmayı sürdürecek, daha yeşil, daha modern, daha yaşanabilir bir Meram için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu düşüncelerle yeni yılın; insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyor, hemşehrilerime de sevdikleriyle birlikte afiyet içinde bolluk ve bereket dolu bir yıl diliyorum. Geçtiğimiz yıl dünya, insanlık ve mazlumlar adına da kan, gözyaşı ve zorluklarla dolu bir yıl oldu. Ümidimiz ve duamız odur ki; 2025 akan kanların durduğu, mazlumların güldüğü, yetimlerin gözyaşlarının dindiği bir yıl olsun. Özellikle, Suriye ile tohumlanan umutlarımızın, Gazze'de, Kudüs'te ve Filistin başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda yeşermesi dileklerimle yeni yıl güzelliklerle gelsin, iyilik ve mutluluklarla dolsun ve güzelliklerle tamamlansın inşallah." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meram Belediye Başkanı Kavuş'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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