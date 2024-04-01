Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ikinci kez seçildi

Politika

Konya'nın merkez Meram ilçesi tarihinde bir ilk olarak ardı ardına ikinci kez belediye başkanlığına seçilen Mustafa Kavuş, duydukları güveni yüksek bir oy oranıyla gösteren Meramlı hemşehrilerine teşekkür etti. Önümüzdeki beş yılda Meram'a hizmet etme onurunu yaşayacağını ifade eden Başkan Kavuş, "Bu güveni boşa çıkarmayacak, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ile ilgili yayımladığı mesajında şu görüşlere de yer verdi: "Yüzde 50'den fazla oy vererek göstermiş oldukları teveccüh ve güven için tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Beş yıl boyunca, Meram'ımızı daha modern, daha yaşanabilir ve daha güzel bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalıştık. Yatırımlarla altyapıyı güçlendirdik, Meram'ı tesislerle zenginleştirdik, güzelliğine güzellik katacak çalışmaları hayata geçirdik. Çevre projeleriyle doğamızı koruduk, etkinliklerle kültür ve sanat hayatına dokunduk. En önemlisi ise her yönden sizlerin yaşam kalitesini artırdık. Bunları yaparken ortak akıl, uyumlu çalışma rehberimiz, gayret ve özveri ise şiarımız oldu. İşte tüm bunların sayesinde bugün hemşehrilerimizin teveccühü ile Meram'da bir ilk olarak ikinci kez belediye başkanlığı görevini yürütecek olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Hemşehrilerimizin desteğinin, sorumluluğumuzu artırdığının da farkındayız. Tevdi edilen bu görevi en güzel şekliyle yerine getireceğimizden, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğimizden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Önümüzdeki dönemde de iş birliği ile Meram için yeni projeler üretmeye, ilçemize yeni yatırımlar kazandırmaya, Meramlıların yaşam konforunu artıracak adımlar atmaya davam edeceğiz. Milletimiz sandıkta sözünü söylemiştir, bize de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu sözleri dikkate alarak hizmete devam etmek düşer. Hemşehrilerimizle oluşturduğumuz ortak akıl ve istişarelerle hizmetlerimize yön verdik, bundan sonra da bu ortak akıl ve istişarelerle hizmet yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu düşüncelerle hemşehrilerime, verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ediyor, seçim çalışmalarımızda sahada bizleri yalnız bırakmayan, gece gündüz demeden çalışan AK Parti teşkilatımıza ve Cumhur İttifakı ortağımız MHP teşkilat üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum. Göreve seçilen meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Önümüzdeki beş yılda da Meram için yeni hedeflere el birliği ile koşmayı sürdüreceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun." - KONYA