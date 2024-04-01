Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ikinci kez seçildi

Konya'nın merkez Meram ilçesi tarihinde bir ilk olarak ardı ardına ikinci kez belediye başkanlığına seçilen Mustafa Kavuş, duydukları güveni yüksek bir oy oranıyla gösteren Meramlı hemşehrilerine teşekkür etti. Önümüzdeki beş yılda Meram'a hizmet etme onurunu yaşayacağını ifade eden Başkan Kavuş, "Bu güveni boşa çıkarmayacak, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ile ilgili yayımladığı mesajında şu görüşlere de yer verdi: "Yüzde 50'den fazla oy vererek göstermiş oldukları teveccüh ve güven için tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Beş yıl boyunca, Meram'ımızı daha modern, daha yaşanabilir ve daha güzel bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalıştık. Yatırımlarla altyapıyı güçlendirdik, Meram'ı tesislerle zenginleştirdik, güzelliğine güzellik katacak çalışmaları hayata geçirdik. Çevre projeleriyle doğamızı koruduk, etkinliklerle kültür ve sanat hayatına dokunduk. En önemlisi ise her yönden sizlerin yaşam kalitesini artırdık. Bunları yaparken ortak akıl, uyumlu çalışma rehberimiz, gayret ve özveri ise şiarımız oldu. İşte tüm bunların sayesinde bugün hemşehrilerimizin teveccühü ile Meram'da bir ilk olarak ikinci kez belediye başkanlığı görevini yürütecek olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Hemşehrilerimizin desteğinin, sorumluluğumuzu artırdığının da farkındayız. Tevdi edilen bu görevi en güzel şekliyle yerine getireceğimizden, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğimizden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Önümüzdeki dönemde de iş birliği ile Meram için yeni projeler üretmeye, ilçemize yeni yatırımlar kazandırmaya, Meramlıların yaşam konforunu artıracak adımlar atmaya davam edeceğiz. Milletimiz sandıkta sözünü söylemiştir, bize de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu sözleri dikkate alarak hizmete devam etmek düşer. Hemşehrilerimizle oluşturduğumuz ortak akıl ve istişarelerle hizmetlerimize yön verdik, bundan sonra da bu ortak akıl ve istişarelerle hizmet yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu düşüncelerle hemşehrilerime, verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ediyor, seçim çalışmalarımızda sahada bizleri yalnız bırakmayan, gece gündüz demeden çalışan AK Parti teşkilatımıza ve Cumhur İttifakı ortağımız MHP teşkilat üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum. Göreve seçilen meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Önümüzdeki beş yılda da Meram için yeni hedeflere el birliği ile koşmayı sürdüreceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun." - KONYA
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin Mamak ilçesinde saklandığını tespit etti. Operasyon sonucunda Y.V. gözaltına alındı. Y.V'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti'den aday olan Erkan Aksoy, tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksoy 950 oy alırken, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724 oy, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak ise 31 oy aldı.
İstanbul'da yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alarak birinci oldu. AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Seçimlere toplamda 11 milyon 314 bin 534 seçmenin bulunduğu İstanbul'da, oy kullanma oranı ise 8 milyon 970 bin 212 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2 buçuk milyona yakın kişi oy kullanmadı.
Samsun İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Halit Doğan, 784 bin 49 oyun 330 bin 636'sını alarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak üzere harekete geçtiklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin görevinin başında olduklarını ve atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin başı olduğunu ve MHP'nin desteğinin sonuna kadar arkasında olduğunu vurguladı.
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