Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ziyaret ettiği 12 mahallede bir araya geldiği vatandaşlarla yaptığı istişarelerde, "Her istişaremiz yatırıma dönüştü. Her yatırım da bizi geleceğin Meram'ına daha da yaklaştırdı" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe genelinde hemşehrileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu hafta sonunu da ziyaretlere ayıran Başkan Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve teşkilat mensupları ile birlikte 12 ayrı mahallede hemşehrileriyle bir araya geldi. Cumartesi günü Yenibahçe, Çomaklı, Boruktolu, Boyalı, Çarıklar ve Kaşınhanı Mahalleleri'ne ziyaretlerde bulunan Başkan Kavuş ve Başkan Dolular, Pazar gününü ise Çayırbağı, Karadiğinderesi, Karadiğin, Pamukçu, Gödene ve Hatıp Mahallelerine ayırdı. Başkan Kavuş ve Başkan Dolular, Gödene Mahallesine yaptıkları ziyarette Gödene Pazarı'nda vatandaşlar ve esnaflarla da bir araya gelerek hasbihal ettiler. Yaptıkları ziyaretlerde ilçede bugüne kadar yapılan çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yapılacaklar ile ilgili de bilgi veren her iki başkan, vatandaşların talep ve beklentilerini de dinledi.

"Bize hemşehrilerimizin hayır duası yeter"

Uzak yakın demeden ilçeye bağlı tüm mahalleleri yılda birkaç kez ziyaret etmeye ve çalışmaları yerinde incelemeye dikkat ettiğini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meram'da yatırımlarımızın temelini hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler ve sohbetler oluşturdu. İstişarelerimizin temeli de bu ziyaretler oldu. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde de hemşehrilerimizle kucaklaştık, çaylarını içtik, sohbet ettik, dualarını aldık. Emeklerimizin karşılığı olarak hemşehrilerimizin duaları bize yeter. Allah ikinci kez başkanlığı nasip ederse ki bundan bir şüphemiz yok önümüzdeki süreçte yapacağımız hizmetlere bu ziyaretler sayesinde son şeklini veriyoruz" diye konuştu.

"Biz her an seçim olacakmış gibi hazır, oy rekoru kırmak için de kararlıyız"

AK Parti teşkilatları olarak her an seçim olacakmış gibi daima hazır ve sahada olduklarını ifade eden AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da bu çalışmaların neticesinde ilçede oy rekorunu tazelemek için de kararlı olduklarını belirtti. İlçede dokunmadıkları ve elini sıkmadıkları hemşehrilerinin kalmaması için gezilerine ve ziyaretlerine aralıksız devam ettiklerini söyleyen Başkan Dolular, "Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ile birlikte sokak sokak, ev ev ziyaretlerimize devam ediyoruz. Mustafa Kavuş'un gerçekleştirdiği icraatlar, yatırımlar sayesinde her ziyaretimizde başımız dik, gururla hemşehrilerimizin karşısına çıkıyoruz. Bir siyasetçi için de bundan daha büyük mutluluk ve gurur yoktur. Sıcak karşılamaları için vatandaşlarımıza, bizlere bu gururu yaşattığı için başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA