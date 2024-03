Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Muhacir Pazarı esnaflarını ziyaret etti

Politika

Saha çalışmalarını sürdüren Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin en kalabalık alışveriş alanlarından biri olan Muhacir Pazarı esnaflarını ziyaret etti, alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla buluşmalarını aralıksız sürdüren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un hafta sonu adresi, ilçenin en kalabalık alışveriş bölgelerinden biri olan Muhacir Pazarı oldu. Pazarda esnaflara hal hatır sorup "bereketli işler ve bol kazançlar" temennisinde bulunan Başkan Kavuş, esnafların sıcak karşılamaları karşısında mutluluğunu dile getirerek her birine ayrı ayrı teşekkür etti. Başkan Kavuş, renkli görüntülere sahne olan ziyaretinde alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla da sıcak sohbetler gerçekleştirdi.

"Vatandaşlarımızdan bir an olsun ayrı kalmadık"

Gerçekleştirdiği ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, son beş yılının tamamen vatandaşlarla iç içe, onları dinleyerek ve taleplerini karşılayarak geçtiğini hatırlatarak, "Bu bizim siyasi görüşümüzün, hizmet politikamızın ve Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir. Beş yıl boyunca hemşerilerimizden bir an olsun kopmadan eser ve hizmet siyaseti ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. İşte bugün sahada dolaşırken vatandaşlarımız, esnaflarımız bizi güler yüzle karşılıyor, bizleri görünce mutlu oluyorlarsa sebebi sadece seçim zamanları değil her zaman sahada olmamızdır. Biz siyaseti ve hizmeti milletimiz için ve milletimizle birlikte yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Muhacir Pazarı ziyaretimizde de her zaman olduğu gibi yine aynı sıcaklık ve samimiyetle karşılandık. Her bir esnafımıza her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart'tan sonra yine hep birlikte Meram'ı daha ileriye taşımaya devam edecek, onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA