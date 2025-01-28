Meram Belediyesi, Sıcak Havaları Fırsata Çeviriyor - Son Dakika
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Politika

Meram Belediyesi, Sıcak Havaları Fırsata Çeviriyor

Meram Belediyesi, Sıcak Havaları Fırsata Çeviriyor

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarını çalışmalarında fırsata dönüştürerek, kış aylarında da altyapı ve yol çalışmaları yaparak hizmette bereket sağlıyor.

28.01.2025 13:16  Güncelleme: 13:17
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Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarını çalışmaları için fırsata dönüştürdü. Ulaşım, yol, asfalt, kaldırım, altyapı, tadilat ve tamirat gibi pek çok çalışmalarını ve projelerini kış aylarında da hız kesmeden sürdürdüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meram bu kış yağışlarda yaşayamadığı bereketi, hizmette yaşıyor" dedi.

Modern, konforlu ve sorunsuz bir Meram için çalışmalarını dört mevsim aralıksız sürdüren Meram Belediyesi, bu kış sıcak giden havaları fırsata çevirdi. Çalışmalarına hiç ara vermeden devam eden Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol, asfaltlama, altyapı, kaldırım, tretuvar, parke, bordür ve yama gibi çalışmalarına ilçenin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak devam ediyor. Kesintisiz, sürdürülebilir, konforlu ve güvenli bir ulaşım için kesintisiz çalışan Meram Belediyesi ekipleri çalışmalarında kış şartlarına uygun teknikler de kullanıyor. Ekipler, yol genişletme, asfaltlama, kaldırım düzenleme ve altyapı güçlendirme çalışmalarının yanı sıra mevcut yolları onararak yol güvenliğini de artırıyor.

"Meram, yağışlarda yaşayamadığı bereketi, hizmette yaşıyor"

Meram'ı daha modern bir ilçe haline getirmek ve vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını dört mevsim aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uygun seyreden hava şartlarını Meram için fırsata çevirdiklerini belirtti. Sıcak havaların planladıkları çalışmaları öne çektiğine dikkat çeken Başkan Kavuş, Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Yağışlar açısından kısır bir kış mevsimi yaşıyoruz. Yağışlarda yaşadığımız eksikliği, Meram'a hizmette bereket olarak yaşıyoruz. Havaların müsaade etmesiyle, çalışma sürecimiz ve 2025 programımız erken başladı. Özellikle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir mesai sergiliyor. Bu dönemde birçok mahallemizde yol yapımı, asfaltlama, kaldırım, yama ve altyapı çalışmaları gerçekleştirdiler. Belediyemizin kış aylarında dahi tüm hızıyla devam eden bu çalışmaları, hizmet takvimimizi erkene çekerek ilçeyi hedeflerine çok daha erken ulaştıracak. Yağışın olmaması hepimizi üzüyor belki ama bunu bir fırsata çevirerek hizmette bereket yaşamak üzüntümüzü bir nebze olsun sevince dönüştürüyor." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meram Belediyesi, Sıcak Havaları Fırsata Çeviriyor - Son Dakika

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