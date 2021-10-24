Üye Girişi
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı

24.10.2021 14:33

Katıldığı bir programda gündeme ilişkin yorumlar yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya" dedi. Sunucunun "Sizin makam aracınızın markası ne?" sorusu karşısında afallayan Saadet lideri, bir süre sustuktan sonra "Benimki de Mercedes. Söylemiş olayım" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV100 ekranlarında Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti adlı programına konuk oldu. Karamollaoğlu yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, tutuklu bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için tahliye çağrısı yaptı.

"MERCEDES MAKAM ARACINA BİNMEK GÜNAHTIR"

Karamollaoğlu, Türkiye'deki makam araçlarının markası ve sayısı hakkında konuşurken ise pot kırdı. "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya" diyen Karamollaoğlu, bu sözler üzerine sunucunun sorduğu soru karşısında afalladı.

"SİZİN MAKAM ARACINIZ NE?"

Pınar Işık Ardor'un "Sizin makam aracınız ne şu anda?" sorusuna Karamollaoğlu bir süre durakladıktan sonra "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" diyerek cevap verdi.

Mercedes'e binmek günahtır diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı

Temel Karamollaoğlu, Mercedes, Türkiye, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Mercedes'e binmek günahtır' diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


Son Dakika

Pesic Süper Lig'i sallamaya devam ediyor! Akılalmaz vuruşla Hatayspor'u avladı 15:04 Pesic Süper Lig'i sallamaya devam ediyor! Akılalmaz vuruşla Hatayspor'u avladı Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, 14:53 Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi 14:49 Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi
Her detayı kan donduruyor! Kendisini reddeden kadının başını kesip cesedini bavulla ormana attı 14:11 Her detayı kan donduruyor! Kendisini reddeden kadının başını kesip cesedini bavulla ormana attı İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor 13:38 İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 11:08 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı 10:08 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı

Son Dakika Haberleri
14:58 Tatlıses'in romantik paylaşımındaki gizemli sevgilisi! Kendisinden tam 39 yaş küçük çıktı
14:52 Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı
14:50 Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak
14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı
14:31 Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi
14:30 TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
13:50 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek
13:34 19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi
13:32 Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif
13:31 Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olması herkesin ağzını açık bıraktı Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olması herkesin ağzını açık bıraktı         
15:12
Tatlıses'in romantik paylaşımındaki gizemli sevgilisi! Kendisinden tam 39 yaş küçük çıktı Tatlıses'in romantik paylaşımındaki gizemli sevgilisi! Kendisinden tam 39 yaş küçük çıktı         
14:58
Serdar Ortaç konserinde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi Serdar Ortaç konserinde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi         
14:51
TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var         
14:30
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif         
13:33
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu         
11:12
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Söylemezsem Olmaz'dan olay olacak iddia! Mekan tuvaletinden gelen seslere bakmaya giden çalışanlar Dilan Deniz ve sevgilisini buldu Söylemezsem Olmaz'dan olay olacak iddia! Mekan tuvaletinden gelen seslere bakmaya giden çalışanlar Dilan Deniz ve sevgilisini buldu         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 15:18:46. #1.12#
SON DAKİKA: "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement