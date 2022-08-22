Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi MYP Kongresi'nde - Son Dakika
Üye Girişi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi MYP Kongresi'nde

22.08.2022 11:16
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi MYP Kongresi'nde

Merhum Büyük Birlik Partisi Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresine katılarak destek verdi.

Merhum Büyük Birlik Partisi Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresine katılarak destek verdi.

Kayseri İl Kongresi sonrası açıklamada bulunan MKYK Üyesi Şevket Göçmen; partilerinin gün geçtikçe büyüdüğünü ve Yusuf Yazıcıoğlu'nun destek vermesinin de teşkilatlar da büyük sevinç uyandırdığını söyledi. Göçmen; "Yusuf Yazıcıoğlu'nn destekleriyle MYP çizgisini de net olarak gösterdi. Kayseri'de düzenlenen kongreye Genel Başkan Remzi Çayır ile giriş yapan Yazıcıoğlu, inandığımız davanın da bir neferi olduğunu bizlere gösterdi. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun daima ideolojisi ve hayallerinin peşinden koşan arkadaşları olarak Kayseri'den inandığımız toplumumuza ve siyasetimize de mesaj vermiş olduk" dedi.

Kayseri İl Kongresi sonrası İl Başkanlığı görevine ise Mükremin Özlü getirildi. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
Bisikletçiler Kapadokya'da Başladı Erciyes'te Bitirdi Bisikletçiler Kapadokya'da Başladı Erciyes'te Bitirdi TransAnatolia Rally Raid'in Osmaniye etabı tamamlandı TransAnatolia Rally Raid'in Osmaniye etabı tamamlandı
Kaynak: İHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Yusuf Yazıcıoğlu, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi MYP Kongresi'nde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma haberlerine erişim engeli getirildi
10:52 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:51 İBB Başkanı İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan muhalefete uyarı: Bir an önce aday belirlenmeli, gecikme iktidara yarar
10:42 İstanbul'da kadınların kavgasına erkekler de müdahil olunca silahlar patladı
10:38 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,12 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:34 Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar
10:35 İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü
11:06 Selçuk Bayraktar'ın Sümeyye Erdoğan'a yaptığı doğum günü sürprizi sosyal medyada gündem oldu
10:25 Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir
10:20 Otomotiv üretimi, ocak-temmuz döneminde yüzde 5 oranında artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 11:16:17. #1.12#
SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi MYP Kongresi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement