Merkel'e Walther Rathenau Ödülü verildi - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e dış politikada üstün hizmetleri nedeniyle Walther Rathenau Ödülü takdim edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünya barışı, Avrupa Birliği'nin (AB) dış ilişkileri ve komşularla ilişkiler gibi alanlardaki üstün hizmetleri nedeniyle Walther Rathenau Ödülü'ne layık görüldü. Uluslararası Politikalar Vakfı Walther Rathenau Enstitüsü tarafından düzenlenen törende Başbakan Merkel'e ödülünü İngiltere'de yaşayan Avustralyalı tarihçi Christopher Clark takdim etti. Başbakan Merkel, daha önce 4 kez takdim ettiği Walther Rathenau Ödülü'ne bu defa kendisi layık görüldüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Dış politikada Walter Rathenau'yu örnek alarak çalıştığını belirten Merkel, "Rathenau zamanında İspanyol gribi vardı. Küreselleşme bugünkü gibi olmadığı için salgın belirli bir alanı etkilemişti. Korona virüs salgını ise dünyayı etkisi altına aldı. Aşılar da adil dağıtılmadığı için virüsün mutasyonlarıyla karşı karşıya kaldık" dedi. Dış politikanın yalnızca ülkelerle iyi geçinmek anlamına gelmediğinin altını çizen Merkel, "Dış politika aynı zamanda, çevreyi korumak ve iklim değişikliğine neden olan etkenlerle de mücadele etmektir. Tarihte gördüğümüz bütün krizleri sivil toplum ve siyasiler çözmüştür. Başbakanlığım süresince birçok krizle karşılaştım. Finans krizi, AB ülkelerinin borçlanma krizi, Kırım'ın işgali, mülteci krizi gibi sorunlar ne bitti, ne de bitecek. Tek başına krizleri çözmek mümkün değil, bütün liderler hep birlikte çözebilir. Rathenau 100 yıl önce yazdığı kitabında 'Egoist olma. Karşındakiyle empati kur. Kendini karşındakinin yerine koy' diyor. Bütün dünyanın problemlerini çözmemiz mümkün değil ama dinleyerek anlamamız mümkün. Rathenau'nun bu yaklaşımı bize rehber oldu" ifadelerini kullandı.

Dünyayı kendi gözünden ziyade başkalarının gözünden görmenin önemini vurgulayan Merkel, "O zaman Avrupa ruhu tekrar canlanmış olur. Avrupa'nın temelleri demokrasi ve hoşgörü üzerine kuruldu. Taraflar arasındaki sorunlar diyalogla çözülür. Güçlünün değil, haklının politikasını savunmalıyız" diye konuştu.

Walther Rathenau Ödülü'nü daha önceki yıllarda alan kişiler arasına eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve eski Polonya Başbakanı Donald Tusk gibi isimler de yer alıyor. - BERLİN