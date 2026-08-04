Başkan Doğan’dan ‘baskı’ iddialarına net yanıt; "Kararımı kendi inisiyatifimle verdim"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kendisine ve belediye başkanlarına Yeni Parti'ye geçmeleri yönünde baskı yapıldığı iddialarını yalanladı. Belediye başkanları toplantısının öncesinde ve sonrasında herhangi bir baskı olmadığını belirten Doğan, "Baskı iddiaları gerçek dışıdır. CHP'de kalma kararını kendi inisiyatifimle aldım" dedi.

Denizli siyasetinde belediye başkanlarının Yeni Parti'ye geçişleri üzerinden yaşanan tartışmalar sürerken, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'dan "baskı" iddialarına yanıt geldi.

Doğan, kendisine ve diğer belediye başkanlarına Yeni Parti'ye geçmeleri yönünde herhangi bir baskı yapılmadığını söyledi. Gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısının öncesinde ve sonrasında da böyle bir durum yaşanmadığını belirten Doğan, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Kararımı kendi inisiyatifimle verdim"

Yeni Parti'ye geçmeme, şuan için CHP'de kalma kararının herhangi bir baskı veya yönlendirme sonucu olmadığını vurgulayan Doğan, siyasi tercihini kendi inisiyatifiyle yaptığını ifade ederek; "Belediye başkanları toplantısının öncesinde ve sonrasında herhangi bir baskı olmadı. Bu iddialar gerçek dışı. Ben kendi inisiyatifimle karar verdim" dedi.

"Şuan için CHP'de kalacağım"

Dün yaptığı açıklamayla Şeniz Doğan, mevcut durumda CHP'de neden kalacağını da açıklamıştı.

Önceliğinin Merkezefendi'ye hizmet etmek olduğunu belirten Doğan, belediye meclisinin sıkıntısız çalışması ve komisyonların görevlerini aksatmadan sürdürmesinin önemine dikkat çekerek; "Benim önceliğim Merkezefendi'ye hizmet etmek. Meclisimizin sıkıntısız çalışması, komisyonlarımızın aksamadan görevine devam etmesi önemli. Bu nedenle şu an için CHP'de kalacağım" ifadelerini kullanmıştı.