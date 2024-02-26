Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan, 5 Yıllık Hesabını Verdi

Politika

Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan, 24 Şubat'ta gerçekleştirdiği 60+1 Proje Tanıtımı ve Bilgilendirme Programı'ında geçtiğimiz 5 yılın hesabını verdi.

2 yıl süren pandemi ve 50 bin 96 vatandaşımızı kaybettiğimiz Maraş depremi sebebiyle bütün önceliğinin değiştiğini söyleyen Şeniz Doğan; "İnsanlar pandemide evlerinde çaresizce ölüm korkusuyla beklerken, kışın ortasında deprem felaketiyle yüzleşirken, yardım beklerken, kimse kusura bakmasın, benim gidip de halkın parasıyla koca koca beton yığınları yapmam mümkün değildi. Canım ülkem acı çekerken, bize düşen ekmeğimizi paylaşmaktı, paylaştık. Yuvamızı açmaktı, açtık. Biz enflasyona, ekonomik krize, paranın pul olduğu döneme denk gelmemize rağmen, vaatlerimizde olmayan birçok projeyi dahi hayata geçirdik" dedi.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen lansmanda geçtiğimiz 5 yılda yaptığı projelerin altını çizen Başkan Doğan, "3 mahallemizi baştan aşağı yeniledik. Halk kaliteli ve ucuz ekmek yesin diye halk ekmek büfeleri açtık. Hiçbir çocuk süt içmeden uyumasın diye kapı kapı her çocuğumuza sütler taşıdık. Bu şehirde aç bir çocuk varken, cebinde parası olmayan bir genç varken, çocuğunu bırakacak bir yeri olmadığı için çalışamayan bir kadın varken, dışarıda bir çay içemediği için evden çıkamayan emekli büyüklerim varken, gidip de evlerinin karşısına taş bloklar dikmeyeceğim. O çocuğa bilgisayar kullanmayı, o gence hayatını kazanmayı, o kadına iş bulmayı, o emekli büyüğüme sosyalleşeceği yerler yapmayı kendime dert edindim. 5 yılın sonunda Merkezefendi, herkesin kendinde bir şey bulacağı örnek bir ilçe oldu. Bunu biz yaptık. Sizlerle yaptık. Sizin sayenizde yaptık. Şimdi yine, 5 yıl daha buradayız ve bu ilçeyi hep birlikte Denizli'nin kalbi yapacağız" diye konuştu. - DENİZLİ