Başkan Doğan; "Bayramlar sevgi ve saygının çoğaldığı en kıymetli zamanlardır"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kalplerin ve gönüllerin bir olduğu Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Doğan, "Değerli hemşehrilerim, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla idrak ettiğimiz mübarek Ramazan Ayı'nın ardından bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği bu özel günlerin, toplumsal bağlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bayramlar, kırgınlıkların son bulduğu, dostlukların pekiştiği, sevgi ve saygının çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Bu anlamlı günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi ve gönüllere dokunmayı ihmal etmeyelim. Bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi hemşehrilerimizin yanında olmaya, bu güzel dayanışma ruhunu birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin sevdikleriyle bir arada olacağı, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Ramazan Bayramı'nın ilçemize, şehrimize ve ülkemize barış, kardeşlik, adalet ve esenlik getirmesini temenni ediyor, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - DENİZLİ