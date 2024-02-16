Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 2. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 2. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 2. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 2. Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelerek esnafları teker teker ziyaret etti. Başkan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

16.02.2024 14:19  Güncelleme: 14:24
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 2. Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelerek esnafları teker teker ziyaret etti.

Her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hemşehrileri ile buluşmayı sürdürüyor. Başkan Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan ile birlikte 2. Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Esnaf ile buluşan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Her zaman esnafın ve Merkezefendili hemşehrilerinin yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler, hayırlı Cumalar diledim. Tüm esnaflarımıza güler yüzleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum. Merkezefendimiz için esnaflarımızla hep birlikte üretmeye, durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 2. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

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