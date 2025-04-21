Merkezefendi Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği\'nin Proje Yarışmasında İki Ödül Kazandı

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Proje Yarışması'nda Merkezefendi Belediyesi iki önemli ödül birden kazandı. Ödülleri takdim alan Başkan Doğan, "Bu ödüller Merkezefendi'mizin, bu başarı hepimizin" dedi.

10. Antalya Şehircilik & Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda 'Çevre Korumada Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları' başlığında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan konuşmacı olarak katıldı. Başkan Doğan Çevre konusunda 2019 yılından bu yana yapılan projeleri ve gelecekte yapmayı hedefledikleri projeleri bir bir anlattı. Programın ikinci gününde ise fuar alanına kurulan Merkezefendi Belediyesi'nin standında konuklarını ağırlayarak projelerini tanıtan Doğan, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komite Toplantısı'na da katıldı.

Merkezefendi için gurur verici bir an

Antalya'da gerçekleştirilen programın son gününde Akdeniz Belediyeler Birliği 9. Proje Yarışması düzenlendi. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in öncülüğündeki yarışmada Merkezefendi Belediyesi iki ödül birden aldı. Merkezefendi Belediyesi, 158 yıllık tarihi Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nı yapısını ve dokusunu bozmadan Aktif Yaş Alma Merkezi'ne dönüştürdüğü projesiyle 'Üst Yapı Çalışmaları' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Türkiye'ye örnek olan Pet Kafe Mama ve Mama Üreten Makineler Tesisi ise 'Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Ödüller Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a takdim edildi.

"Bu başarı hepimizin"

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Akdeniz Belediyeler Birliği 9. Proje Yarışması'nda iki değerli ödüle birden layık görülmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödüller sadece birer başarı belgesi değil, aynı zamanda Merkezefendi'miz için yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru, ne kadar yerinde olduğunu da gösteriyor. Bu ödülleri tüm çalışma arkadaşlarım adına, Merkezefendili hemşehrilerimizin adına alıyorum. Çünkü bu başarı hepimizin. Biz büyük bir aileyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, çevreyi koruyan, tarihi yaşatan, yenilikçi ve insan odaklı projeleri hayata geçirmek için büyük bir azimle çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı heyecanla Merkezefendi'miz için üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese, projelerimizde bizlere inanan, destek veren tüm hemşehrilerime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ