Merkezefendi Belediyesi Eskihisar Mahallesine Kadın Çocuk Yaşam Merkezi Açtı

DENİZLİ(İHA) – Merkezefendi Belediyesi, Eskihisar Mahallesine de Kadın Çocuk Yaşam Merkezi açtı. Başkan Doğan, "Binlerce hemşehrimizin faydalandığı merkezlerimizi açmaya devam edeceğiz" dedi.
Merkezefendi Belediyesi'nce bir mahalleye daha Kadın Çocuk Yaşam Merkezi kazandırıldı. İlçede faaliyete başlayan Eskihisar Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi' gerçekleştirilen program ile açıldı. Etkinliğe, Eskihisar Mahalle Muhtarı Ramazan Özkul, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı. 20 farklı kurs merkezi ile binlerce kişiye ücretsiz kurs ve spor yapma imkanı sunan Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan merkezlerde çocuklar için akıl oyunları, robotik kodlama, satranç, dil kursları ve müzik kursları, kadınlar için ise pilates, zumba ve cimnastik, meslek edindirme eğitimleri ve vatandaşların istekleri doğrultusunda kurslar açılıyor.
"Mahallemizin çehresi değişecek"
Göreve geldiği tarihten itibaren ilçeye kadın çocuk yaşam merkezleri kazandıran Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, her geçen gün bu sayının giderek artacağını söyledi. Doğan, "Eskihisar Mahallemiz bizim için çok kıymetli. 5 yıl önce olduğu gibi bugün de bağrınıza basıyorsunuz bizi. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Eskihisar Mahallemizin ihtiyaçlarını karşılıyor, doğal gazından yol açmasına, asfaltından köprüsüne kadar çalışıyoruz. Yeni dönemde Eskihisar Mahallemizin dönüşümünü hep birlikte yapmaya gayret edeceğiz. Bazı kurumların gerçekleştirmediği çalışmalardan dolayı da beklediğimiz süreçler oldu. Üst yapı çalışmalarımız bittiğinde mahallemizin çehresi değişecek. Sosyal destek anlamında da Eskihisar Mahallemizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Kadınlarımıza elimizden gelen desteği verdik, sağlık, spor ve sosyal yaşamı her kadınımıza ulaştırıncaya kadar çalışacağım" ifadelerini kullandı.
"İlçemize hayırlı olsun"
Başkan Doğan, "2019'da bir söz vermiştik. Geçmiş dönemde hizmet alamayan mahallelerimiz bizim önceliğimiz olacak demiştik. Bu anlayış ile de bu mahallelerimize hizmetler götürdük, projeler kazandırdık. Kadının, yaşamın her alanında özgürce var olması için çalışmaya devam ediyoruz. Alanında uzman eğitmenler eşliğindeki kurslarımız sayesinde kadın ve çocuklarımıza hem eğitim veriyoruz hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın kendi yeteneklerini keşfetmesi için bu kurslar çok önemli. Eskihisar Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezimiz ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - DENİZLİ
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