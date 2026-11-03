Merkezefendi meclisinde Yeni Partililer ilk toplantıya katılmayarak protesto etti - Son Dakika
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Merkezefendi meclisinde Yeni Partililer ilk toplantıya katılmayarak protesto etti

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Merkezefendi meclisinde Yeni Partililer ilk toplantıya katılmayarak protesto etti
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın tutuklanmasının ardından yapılan ilk meclis toplantısına Yeni Partili meclis üyeleri katılmayarak protesto etti. Yeni Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, belediye binası önünde kararın gerekçelerini açıkladı.

Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın tutuklanması sonrasında gerçekleştirilen ilk belediye meclis toplantısında Yeni Partili belediye meclis üyeleri toplantıya katılmayarak tutuklanma protesto etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın tutuklanmasının ardından tepkiler devam ediyor. Doğan'ın tutuklanması sonrasında gerçekleştirilen ilk Merkezefendi Belediye Meclisi toplantısına Yeni Parti'li belediye meclis üyeleri katılmayarak protesto gerçekleştirdi. Belediye meclis toplantısına katılmama kararı alan meclis üyeleri adına açıklamayı Merkezefendi Belediye binası önünde Yeni Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan yaptı.

Belediye binası önünde gerçekleştirilen açıklamada, Şeniz Doğan'ın tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe Başkanı İlhan, meclis üyelerinin toplantıya katılmama kararının gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: İHA
Müjdat İlhanMerkezefendiŞeniz DoğanYeni PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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