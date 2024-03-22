Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan Tarımı Destekleyecek - Son Dakika
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Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan Tarımı Destekleyecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan Tarımı Destekleyecek

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, tarım sektörüne destek vereceklerini ve yeni pazarlar arayacaklarını belirtti. Ayrıca, Mersin'in turizm potansiyelini ve tarım başkenti olma özelliğini vurguladı.

22.03.2024 10:28  Güncelleme: 10:39
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Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Erdemli, Mut ve Silifke ilçelerindeki tarımın çok önemli olduğunu belirterek, "Kuracağımız Tarım A.Ş ile Bitki Sağlığı Merkezlerimiz üreticilerimize destekler verecekler. Çiftçimizin maliyetlerini en aza indireceğiz. Sektör temsilcilerimizi bu sürece dahil edeceğiz. Dünyada yeni pazar arayışına gireceğiz. Limonata fabrikaları, soğuk hava depoları, kurutma fabrikaları ile ürünlerimizin farklı yönlerini de kullanacağız" dedi.

"Hedefimiz 5 yıllık siyasi hedefler değildir"

Mersin'in sadece Türkiye'de değil, dünyada da parmakla gösterilecek nadide şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Soyda, "Mersin, çok farklı ve değerli kültürleri bir arada barındıran bir şehir. Anamur'dan Tarsus'a turizm kenti olmaya aday bir kenttir. Mersin, limanı ile dünyaya açılan bir kapı olmanın yanında, önemli bir lojistik üs konumundadır. 329 bin hektarlık verimli arazileri ile birçok ürünün rekoltesinde ilk sırada yer alarak tarımında başkent olmaya aday bir şehirdir. Sanayisi, insanı ve doğası ile Mersin çok farklı bir şehirdir. Mersin'e karşı bizim sorumluluğumuz var. 13 ilçemizin 10'unda Cumhur İttifakı belediye başkanlarımız var ve bugüne kadar üretken belediyecilik yaparak ilçelerimize değer katkılar. Büyükşehir olarak aynı durumda değiliz. Başka büyükşehirlerdeki hizmetleri Mersin'de göremiyoruz. Hedefimiz 5 yıllık siyasi hedefler değildir. Kentin gelecek 50 yılını planlıyoruz. Önceliklerimizi buna göre belirledik. Burada ilçe belediye başkanlarımızın da katkılarını çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"Mersin'in kaybedecek 5 yılı daha yok"

Mersin'in ilçeleriyle birlikte hizmet beklediğini kaydeden Soydan, "Cumhur ittifakının İlçelerimizde yanan çoban ateşi tüm ili kapsıyor. 31 Mart akşamı da sandıkları patlatıyoruz. Mersin'in kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Mersin halkı 'artık yeter' diyor. Bahane istemiyorlar ve buna son verecekler. Halkımız, en pahalı suyu içmek istemiyor. 30 büyükşehirde olan büyük projeleri Mersin'de de görmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdüren Serdar Soydan, yağmura ve soğuğa rağmen, kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür ederken, daha sonra binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen iftar programında da şunları söyledi: "Sizlerin heyecanına, desteğine ve güvenine layık olmak için çalışacağız ve başaracağız. Gece uyumadan, gündüz yorulmadan sizlerin emrinde, hizmetinizdeyiz."

"Mersin, Cumhur ittifakı diyor, hizmet diyor"

İlçelerin sorunlarına da dikkat çeken Soydan, "5 yıldır buralara ayak basmayan, çivi çakmayanlara bir dur diyeceğiz. Biz tüm eksikleri iyi biliyoruz. Kuskan'ın içme suyu hattını da yenileyerek kaliteli su ile buluşturacağız. Yağmur demeden, soğuk demeden bizleri karşılamanız, sevginizi ve güler yüzünüzü göstermeniz bizlere apayrı bir enerji vermiştir. Gayet iyi gidiyoruz. Mersin, Cumhur ittifakı diyor, hizmet diyor" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan Tarımı Destekleyecek - Son Dakika

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