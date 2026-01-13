Başkan Seçer: "Mersin'in değerlerine tüm Mersin'in sahip çıkması gerekir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Seçer: "Mersin'in değerlerine tüm Mersin'in sahip çıkması gerekir"

Başkan Seçer: "Mersin\'in değerlerine tüm Mersin\'in sahip çıkması gerekir"
13.01.2026 10:51  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2025 yılındaki yatırımları değerlendirirken, 2026'nın büyük projeler ve yüksek yatırımlar yılı olacağını duyurdu. Belediye meclis toplantısında, mali disiplinin güçlendiği ve birçok yeni projenin hayata geçirileceği ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2025 yılında birçok yatırıma imza atıldığını belirterek, 2026 yılının da büyük projelerin ve yüksek yatırımların yılı olacağını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi. Toplantıda birimlerden gelen 37, komisyonlara havale edilen 19 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 57 madde görüşüldü.

Toplantının açılışında 2025 yılı meclis çalışmalarını değerlendiren Başkan Seçer, geçtiğimiz yıl demokrasi anlayışıyla, oy birliğiyle alınan kararların kent yönetimine olumlu yansıdığını söyledi. Parti ayrımı gözetmeksizin ortak akılla hareket edilmesinin önemine dikkat çeken Seçer, meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

2026 yılının büyük projelerin ve yüksek yatırımların yılı olacağını ifade eden Seçer, ulaşımdan sosyal politikalara, tarımdan imara kadar birçok alanda önemli yatırımların hayata geçirileceğini kaydetti. Belediyenin mali yapısına da değinen Seçer, geçmişte milyarları bulan SGK ve vergi borçlarının büyük ölçüde azaltıldığını belirterek, borcun yıllık gelire oranının yüzde 158'lerden yüzde 25 seviyelerine düşürüldüğünü söyledi. Bu tablonun güçlü bir mali disiplinin göstergesi olduğunu vurgulayan Seçer, yurtdışı kredi imkanlarının da yeniden açıldığını dile getirdi.

Devam eden ve planlanan projeler hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Hal Katlı Kavşağının kısa süre içinde tamamlanacağını, 2026 yılı içinde Mezitli Kuyuluk Katlı Kavşağının yapımına başlanacağını açıkladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesinin ilk etabının ilk 6 ay içinde başlayacağını belirten Seçer; Tarsus'ta çocuk kampüsü, yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonu, Anamur'da ise kültür merkezi projelerinin de aralarında bulunduğu birçok yatırımın 13 ilçede hayata geçirileceğini söyledi. Seçer, "Biz bugünü değil, Mersin'in 10-20 yıl sonrasını düşünerek çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda kırsal mahallelerde uygulanan indirimli su tarifesi de gündeme geldi. MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, yasal düzenlemeler doğrultusunda kırsal mahalle statüsünün yeniden belirlenmesi halinde indirimli tarifenin devam edeceğini anlattı. Başkan Seçer ise süreç netleşene kadar kırsal mahalleler için okuma ve tahsilat yapılmadığını ifade etti.

Gündemin önemli başlıklarından biri olan Mersin İdman Yurdu konusunda konuşan Başkan Seçer, yasalar gereği belediyelerin profesyonel spor kulüplerine doğrudan maddi destek veremeyeceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak tesis tahsisi ve altyapı desteği gibi yasal çerçevedeki tüm imkanların sağlandığını belirten Seçer, "Mersin'in değerlerine sadece belediye başkanları sahip çıkamaz. Bu kentin iş insanı, yöneticisi, taraftarı herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Denetim Komisyonu üyeleri belirlenirken, bazı taşınmazların satın alınması ve belediyeye ait arsa, konut ve işyerlerine ilişkin yönetmelik değişiklikleri oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Meclis, gündemdeki tüm maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Vahap Seçer, Belediye, Politika, Mersin, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Seçer: 'Mersin'in değerlerine tüm Mersin'in sahip çıkması gerekir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:00:59. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Seçer: "Mersin'in değerlerine tüm Mersin'in sahip çıkması gerekir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.