Başkan Seçer: "Mersin\'in değerlerine tüm Mersin\'in sahip çıkması gerekir"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2025 yılında birçok yatırıma imza atıldığını belirterek, 2026 yılının da büyük projelerin ve yüksek yatırımların yılı olacağını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi. Toplantıda birimlerden gelen 37, komisyonlara havale edilen 19 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 57 madde görüşüldü.

Toplantının açılışında 2025 yılı meclis çalışmalarını değerlendiren Başkan Seçer, geçtiğimiz yıl demokrasi anlayışıyla, oy birliğiyle alınan kararların kent yönetimine olumlu yansıdığını söyledi. Parti ayrımı gözetmeksizin ortak akılla hareket edilmesinin önemine dikkat çeken Seçer, meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

2026 yılının büyük projelerin ve yüksek yatırımların yılı olacağını ifade eden Seçer, ulaşımdan sosyal politikalara, tarımdan imara kadar birçok alanda önemli yatırımların hayata geçirileceğini kaydetti. Belediyenin mali yapısına da değinen Seçer, geçmişte milyarları bulan SGK ve vergi borçlarının büyük ölçüde azaltıldığını belirterek, borcun yıllık gelire oranının yüzde 158'lerden yüzde 25 seviyelerine düşürüldüğünü söyledi. Bu tablonun güçlü bir mali disiplinin göstergesi olduğunu vurgulayan Seçer, yurtdışı kredi imkanlarının da yeniden açıldığını dile getirdi.

Devam eden ve planlanan projeler hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Hal Katlı Kavşağının kısa süre içinde tamamlanacağını, 2026 yılı içinde Mezitli Kuyuluk Katlı Kavşağının yapımına başlanacağını açıkladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesinin ilk etabının ilk 6 ay içinde başlayacağını belirten Seçer; Tarsus'ta çocuk kampüsü, yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonu, Anamur'da ise kültür merkezi projelerinin de aralarında bulunduğu birçok yatırımın 13 ilçede hayata geçirileceğini söyledi. Seçer, "Biz bugünü değil, Mersin'in 10-20 yıl sonrasını düşünerek çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda kırsal mahallelerde uygulanan indirimli su tarifesi de gündeme geldi. MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, yasal düzenlemeler doğrultusunda kırsal mahalle statüsünün yeniden belirlenmesi halinde indirimli tarifenin devam edeceğini anlattı. Başkan Seçer ise süreç netleşene kadar kırsal mahalleler için okuma ve tahsilat yapılmadığını ifade etti.

Gündemin önemli başlıklarından biri olan Mersin İdman Yurdu konusunda konuşan Başkan Seçer, yasalar gereği belediyelerin profesyonel spor kulüplerine doğrudan maddi destek veremeyeceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak tesis tahsisi ve altyapı desteği gibi yasal çerçevedeki tüm imkanların sağlandığını belirten Seçer, "Mersin'in değerlerine sadece belediye başkanları sahip çıkamaz. Bu kentin iş insanı, yöneticisi, taraftarı herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Denetim Komisyonu üyeleri belirlenirken, bazı taşınmazların satın alınması ve belediyeye ait arsa, konut ve işyerlerine ilişkin yönetmelik değişiklikleri oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Meclis, gündemdeki tüm maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi. - MERSİN