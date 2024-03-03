Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin Metrosu tamamlanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro için finansman arayışlarında olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Sözümüzdür, Mersin Metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek" dedi.
Seçer, tanıtım toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin projeleri anlattı. Belediyecilikte bir model olduklarını söyleyen Seçer, "Memnuniyetle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Sözümüzdür, Mersin Metrosu tamamlanacak"
İkinci 5 yılda uygulamaya koyacakları projeleri sıralayan Seçer, metro projesi ile başladı. Metro projesinin süreci ile ilgili yaşananları anlatan Seçer, projenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınmasını sağladıklarını söyledi. Metro için, "Sözümüzdür, Mersin Metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek" diyen Seçer, finansman arayışında olumlu gelişmeler olduğunu söyleyerek, çalışmaların hızla devam edeceğini vurguladı.
"Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyeciliğin ta kendisidir"
Mersin'in artan nüfusuna dikkat çeken Seçer, geliri düşük vatandaşlar için hayata geçirecekleri 'Sosyal Konut Projesi'nin Türkiye'ye model olabilecek bir proje olduğunu belirterek, "Kiralar aldı başını gitti. Binlerce orta-alt gelir grubuna uygun sosyal konut yapacağız. Birinci amacımız bu konutları vatandaşlarımıza kiraya vermek. İkinci amacımız gelişmelere göre ucuz konutlar yapıp, uygun fiyatlar ve şartlarda vermek. Bu; ikinci 5 yıllık dönemde bizatihi üzerinde duracağım ve Türkiye'ye model olacağını düşündüğüm çok değerli bir proje. İşte sosyal belediyecilik budur. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyeciliğin adıdır, ta kendisidir" şeklinde konuştu.
"Afet Yönetimi ve Lojistik Kampüsü kuracağız"
Mersin'in deprem bölgesinde olmadığını ancak dolaylı da olsa depremden etkilenen bir kent olduğunu ifade eden Seçer, 11 kentte meydana gelen deprem sonrasında vatandaşların Mersin'e sığındığını hatırlattı. Mersin'in tsunami, orman yangını ve kuvvetli yağışlarda da sel yaşanma riski olan bir kent olduğundan bahseden Seçer, "Depremden sonra Afet İşleri Dairesi Başkanlığını kurduk. Daha önce de İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığını kurmuştuk. Deprem bizim için, tüm Türkiye için olduğu gibi önemli bir ders niteliğindeydi. Bu 2 daire ve diğer dairelerin katkılarıyla bu süreci başlattık" dedi. Büyükşehir olarak 'Afet Yönetimi ve Lojistik Kampüsü' kuracaklarını duyuran Seçer, "İkinci 5 yıllık dönemde de ciddiyetle üzerinde duracağımız çalışmalardan bir tanesi bu olacak.
Mersin'i depreme ve afetlere dayanıklılığı konusunda hazır hale getireceğiz" diye konuştu.
Tarımsal İnovasyon Merkezi kuracaklarını müjdeledi
Konuşmasında, 'Tarımsal İnovasyon Merkezi' kuracaklarını da müjdeleyen Seçer, "Tarım önemli. Özellikle elektrik faturaları tarımda sulama kooperatiflerinin baş belasıdır. Kooperatiflerin tarımsal Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerine destek vereceğiz. Nasıl fide-fidanda, sulama borusunda, alet ekipmanda ve hayvancılıkta destek veriyorsak burada da destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
"Mersin katılımcı demokrasi ile yönetiliyor"
Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde sık sık bir araya geldiğinin de altını çizen Seçer, şöyle devam etti; "Hemşehri derneklerinden sendikalara, bütün sivil toplum örgütlerine kadar tüm odalarımızı, derneklerimizi dinliyoruz. Mersin katılımcı demokrasi ile yönetiliyor. Demokrasi lafta değil, uygulamalarla oluyor."
Mersin'de yeni bir ekmek fabrikası açacaklarını da söyleyen Seçer, Mersin'de yaşayan herkese hitap edecek ekmek çeşitlerinin çıkacağını kaydederek aşevini de büyüteceklerini duyurdu. Binlerce insanın 3 çeşit sıcak yemeği 10 TL'ye aldığını hatırlatan Seçer, "Afiyet olsun, helal, hoş olsun. Yesinler, kendi paralarını yiyorlar. Kapasiteyi artıracağız. Silifke'ye de o bölgeye hitap etsin diye bir aşevi açacağız" şeklinde konuştu.
İkinci 5 yılında 13 ilçede yapılması planlanan projelerden söz eden Seçer, şu ifadeleri kullandı; "Mersin büyüyor, gelişiyor. Şehirler canlı organizmalar gibidir; büyürler, gelişirler ihtiyaçları bitmez. Bizlerin görevi de yeni ihtiyaçlara, yeni taleplere cevap vermektir. Bıkmadan, usanmadan bunu yapmaya devam edeceğiz. 5 yıllık süre boyunca ayrımcılık yapmadık. Kimseyi siyasi görüşünden, bulunduğu etnik yapısından, inanç grubundan dolayı kategorize etmedik." - MERSİN
Son Dakika › Politika › Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin Metrosu tamamlanacak - Son Dakika
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