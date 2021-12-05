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Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür - Son Dakika

Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür

05.12.2021 15:14

Mersin Valiliği, tartışmalara sebep olan CHP'nin Mersin mitingine katılan kişi sayısının 21 bin 500 olduğunu belirtti. Valiliğin bu rakamını az bulan CHP'den cevap geldi. CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, "Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Milletin Sesi" sloganıyla başlattığı miting serisinin ilki önceki gün Mersin'de gerçekleştirildi. Siirt'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin mitingine yönelik, "Topladığınız kalabalık ortada" sözlerinin ardından başlayan tartışmalar, Mersin Valiliği'nin açıklamasıyla daha da şiddetlendi. Valilik, CHP'nin Mersin mitingine katılımın 21 bin 500 olduğunu ifade etti. Ancak CHP, bu rakama itiraz etti.

"SAYI SAYMAYI BİLMEME HALİDİR"

Mersin Valiliğine "Devletin valisi olmakla iktidarın görevlisi olmak arasındaki farkı bilmeyenler, sayı saymayı da bilemezler. Çünkü onlar için sayılar gerçeklerin değil, korumak için debelendikleri çıkarların ifadesidir" diyerek tepki gösteren CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, "Muazzam bir katılımla, olağanüstü bir coşkuyla gerçekleşen Milletin Sesi Mitingi'ne 18 bin 500 kişinin katıldığını ilan eden Mersin Valiliği'nin durumu tam böyle bir sayı saymayı bilmeme halidir" dedi.

Valilik, Mersin'deki kalabalık için '21 bin 500 kişi' dedi, CHP'den yanıt gecikmedi: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür

"GERÇEKLERİ KÜÇÜLTMEYE KALKAN KENDİ KÜÇÜLÜR"

CHP'li Aktay açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: Olsa olsa 3 bin kişi de mitingi izliyor olsa" denilerek ulaşılan 21.500 sayısının, 100 bin civarında vatandaşımızın buluştuğu Milletin Sesi Mitingi'yle hiçbir ilgisi yoktur. 21.500 sayısı ancak iktidarla girilen biat ilişkisine dair bir şeyleri ifade ediyor olabilir. Gerçekleri dile getirdiklerinde bulundukları makamlarda bir dakika bile kalamayacak olanların açıklamaları için söylenebilecek tek şey var: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür."

Mersin'deki kalabalık için 21 bin 500 kişi diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür

Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin Valiliği, Mersin, Siirt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mersin'deki kalabalık için '21 bin 500 kişi' diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür - Son Dakika
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