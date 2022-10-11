Mersin haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bütün Türk cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz'deki temsilcisiyiz" - Son Dakika
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Mersin haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bütün Türk cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz'deki temsilcisiyiz"

11.10.2022 00:57
Mersin haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bütün Türk cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz'deki temsilcisiyiz"

Mersin habere göre Erzincan'da sempozyuma katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bütün Türk cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz'deki temsilcisiyiz" dedi.

Erzincan'da sempozyuma katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bütün Türk cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz'deki temsilcisiyiz" dedi.

Erzincan'da düzenlenen sempozyumda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki Tarihsel Önemi" konulu bir konferans veren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Adasının 80 bin şehit verilerek Venediklilerden alınmış ve o zamanın devrinde 1 yıl süren mücadeleyle Osmanlı donanmasının Kıbrıs'ın etrafında yaptığı savaşlardan sonra Gazimağusa'nın ve Lefkoşa'nın fethiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandığını kaydetti.

Tarihe bakıldığında 350 yıl yani 3,5 asır Kıbrıs'ın, Osmanlı egemenliğinde olmuş bir Türk adası olduğunu ifade eden Tatar, "Fakat oynanan uluslararası oyunlarla bu değerli adayı bizden alabilmek için her türlü hukuksuzluk, her türlü insan hakkı ihlali ve her türlü çirkinlikle Kıbrıs Türk halkı çok büyük haksızlıklara maruz kalmıştır. Ama her şeye rağmen direnebildik, mukavemetçi ruhuyla da Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurduk. Anadolu'nun her zaman bize verdiği destekle Kıbrıs'taki varlığımızı bugünlere kadar sürdürebildik. Federal bir çatı altında Kıbrıs'ta nasıl bir antlaşma olur diye yıllarca süren müzakereler vardır. Kıbrıs Türk tarafı her zaman iyi niyetini ortaya koymuş ve uzlaşı arayışı içinde olmuştur. Şimdi de ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasıyla tekrar silahlanma mesajı vermektedirler.

Biz KKTC olarak her daim Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra yeni bir dönem başlar. Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs'ı bir Yunan adası yapma niyetindedir ve Kıbrıs Türkü'nü asimile etmeye çalışmaktadır. Kıbrıs'ta bir antlaşma olacaksa mutlaka egemen eşitlik temelinde olacaktır. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesiyle ancak resmi müzakerelere geçilebileceği gerçeğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin de tam desteğiyle ben bütün bunları 27 Nisan 2021 tarihinde Cenevre'de ilk önce dünyanın ve BM'nin gündemine getirdim. Sonraki süreçte de bu yeni siyasetimizi paylaşmakla devam ediyoruz." diye konuştu.

"Bütün Türk cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz'deki temsilcisiyiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bütün Türk cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz'deki temsilcisiyiz" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Biz Türk devletleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle her zaman münasebetlerimizi devam ettirmekteyiz. Bütün Türk cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz'deki temsilcisiyiz. Biz biriz, aynı milletin evlatlarıyız. 1974'ten sonra TSK'nın kolordusu KTBKK olarak adada vazifesini sürdürmektedir. Kimse bu çağda ne savaş ne çatışma ister. Gönülden geçen, bir uzlaşı ile hak ve çıkarlarımızın korunmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle KKTC'nin güçlenmesi temennimdir" - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mersin haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Bütün Türk cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz'deki temsilcisiyiz' - Son Dakika

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