Merz, ABD-Rusya dizel anlaşmasını sorguladı, Ukrayna desteğinin sürmesini istedi - Son Dakika
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Merz, ABD-Rusya dizel anlaşmasını sorguladı, Ukrayna desteğinin sürmesini istedi

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel'de ABD'nin Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasının etkinliğini sorguladı. Merz, Ukrayna'ya desteğin kesilmesinin Avrupa'nın siyasi düzeni için ağır sonuçları olacağını söyleyip daha fazla askeri ve mali destek sözü verdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Rusya ile dizel anlaşması yapmasına tepki göstererek, "ABD'lilerin fiyatlarla ilgili bir sorunu var, ancak bu, Orta Doğu'daki korkunç savaşın sonuçlarından biri" ifadelerini kullandı. Merz, Ukrayna'ya desteğin kesilmesinin Avrupa kıtasının siyasi düzeni için büyük sonuçlar doğuracağını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiliz Financial Times gazetesine açıklamalarda bulundu. Başbakan Merz, AB Zirvesinin en önemli başlıklarından biri olan Ukrayna'ya daha fazla askeri ve mali destek sözü verdi.

Merz, "Ukrayna'ya desteğimizi kesersek bu durum, kıtanın tüm siyasi düzeni için çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Doğru şeyleri yaparsak Ukrayna savaşı kaybetmeyecek" diye konuştu. Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile vardığı dizel yakıt anlaşmasının etkinliğini de sorguladı. Rus dizeline uygulanan yaptırımların kaldırılmasını ve ABD'deki fiyatları düşürmek için Rusya'dan yakıt satın alınmasını içeren anlaşma için Merz, "ABD'lilerin fiyatlarla ilgili bir sorunu var, ancak bu, Orta Doğu'daki korkunç savaşın sonuçlarından biri" değerlendirmesinde bulundu. Merz, Trump'ın Ukrayna'ya destek konusuna olan bağlılığını Avrupa ile ortak bir çizgide tutmanın sürekli bir zorluk olduğunu belirtti. Merz, "Bu, günden güne değişen bir durum. Yarın ne olacağını asla bilemezsiniz. Ama şimdiye kadar bunu başardık" dedi.

"AfD ile iş birliği yapılmayacağının garantörü biziz"

Merz ayrıca merkez partilerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile koalisyonu reddetmesini ifade eden "güvenlik duvarı" teriminin hayranı olmadığını dile getirdi. Merz, "Eğer bir güvenlik duvarı varsa o güvenlik duvarı biziz. Bu partiyle iş birliği yapılmayacağının garantörü biziz. AB'den ayrılmak istiyorlar, NATO'dan ayrılmak istiyorlar, Ukrayna'ya desteği bırakmak istiyorlar, o yüzden ortak bir zemin yok" diye konuştu.

Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in Fransa cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda iki ülke ilişkilerinin nasıl etkileneceği yönündeki soruya ise Merz, "Eğer bu gerçekleşirse işbirliği yapmanın yollarını bulmaya çalışırız" cevabını verdi.

Alman lider, Eylül ayında iki eyalette ağır seçim kayıpları yaşayan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) içinde ve kamuoyunda artan huzursuzluğa rağmen istifa etmeyeceğini de yineledi.

Kaynak: İHA
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