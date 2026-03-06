Merz'den İran Çatışmalarına Dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merz'den İran Çatışmalarına Dikkat

Merz\'den İran Çatışmalarına Dikkat
06.03.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, İran çatışmalarının Avrupa'ya etkilerini vurgulayarak barış çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve Tahran yönetimini misillemelerine ilişkin, "Çatışmalar İran'ın devlet yapısını ve toprak bütünlüğünü etkiliyor. Sonsuz bir savaş bizim çıkarımıza değil. İran'daki vekalet savaşlarına yönelik senaryolar güvenlik, enerji ve göç de dahil olmak üzere Avrupa için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Orta Doğu'daki İran merkezli gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına destek verdiğini belirten Almanya Başbakanı, çatışmaların devam edip yayılmasına ilişkin riskler gördüğünü belirtti. Merz, "Bu çatışmalar İsrail'in ve bölgedeki ortaklarımızın, özellikle Körfez bölgesindeki ortaklarımızın güvenliğini etkiliyor. Ayrıca İran'ın devlet yapısını ve toprak bütünlüğünü de etkiliyor. Sonsuz bir savaş bizim çıkarımıza değil" dedi.

Merz, İran devletinin çöküşü veya İran topraklarında yürütülen vekalet savaşlarına yönelik senaryoların da güvenlik, enerji arzı ve göç de dahil olmak üzere Avrupa için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Uzun süreli bir savaşın kontrol edilemez sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulunan Merz, Almanya, Fransa, İngiltere ve Körfez bölgesindeki ortaklar olarak çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir plan üzerinde çalıştıklarını hatırlattı.

Merz, "Düşmanlıklara son verme konusunda ortak bir bakış açısı oluşturmak ve bunun uygulanmasına katkıda bulunmak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Yol gösterici ilke, İsrail ve Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere tüm devletlerin güvenliğini ve varlığını garanti altına alan bölgesel bir barış düzeni olmalıdır. Bölgesel çatışma sona erdirilmelidir. Çatışmaların sona ermesinin ardından bölgede diyalog ve güven artırıcı bir siyasi süreç başlatılmalıdır" dedi.

İran'ın askeri nükleer programı ve balistik füze programının doğrulanabilir bir şekilde sonlandırılması gerektiğine işaret eden Merz, "İran'dan gelen nükleer malzemenin devlet dışı aktörlerin veya üçüncü ülkelerin eline geçmemesi sağlanmalıdır. İran'ın toprak bütünlüğü korunmalıdır. İran hükümeti işlevsel kalmalı, kamu düzeni ve temel hizmetler sürdürülmelidir. İran ekonomisi çökmemelidir. İran'dan kontrolsüz göç önlenmelidir" ifadelerini kullandı.

"İran halkının kendi geleceğini özgürce belirleme hakkı vardır" diyen Merz, gelecekte yaptırımların kaldırılabileceğini ve yardım sağlanabileceğini ancak bunun yalnızca İran'ın sıraladığı bu şartları yerine getirmesi durumunda mümkün olacağını belirtti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Almanya, Avrupa, Enerji, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Merz'den İran Çatışmalarına Dikkat - Son Dakika

Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:52:02. #7.12#
SON DAKİKA: Merz'den İran Çatışmalarına Dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.