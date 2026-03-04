Merz: İran Saldırıları Risk Taşıyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik saldırıların Tahran yönetiminde bir değişime yol açıp açmayacağından emin olmadığını belirterek, "Askeri saldırılar risk taşıyor, plan risksiz değil ve ertesi gün planı geliştirilmeli. Trump yönetiminin İran konusunda stratejisi yok" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Başkan Trump ile ağırlıklı olarak İran savaşı hakkında görüştüklerini belirten Merz, "Bu rejimin sonu gelirse bu İran için İran halkı için ve bugün İran dışında yaşayanlar için iyi bir haber olacak ve de tüm dünya için de iyi bir haber olacak. Şu anda planın işe yarayıp yaramayacağını, dışarıdan yapılan askeri saldırıların içeride siyasi bir değişimi mümkün kılıp kılmayacağını bilmiyoruz. ABD ve İsrail tarafından uygulanan bu plan risksiz değildir ve sonuçlarını biz de sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağız. Benim bilgim ve anladığım kadarıyla Amerikan hükümeti, İran'ın gelecekteki sivil yönetimi konusunda henüz gerçek anlamda formüle edilmiş bir stratejiye sahip değil" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ile yaptığım görüşmede İran'ın tüm bölgeye yönelik gelişigüzel saldırılarını derhal durdurmasının acil bir öncelik olduğuna dikkat çektiğini belirten Merz, "İran, nükleer programını, füze programını, terörü ve baskıyı sonlandırmalıdır. İran tüm komşuları gibi İsrail'in var olma hakkını tanımalı. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Avrupa'daki ortaklarımızla birlikte bugünün ötesini de düşünmeliyiz. Bu nedenle, İran ile 'ertesi güne' yönelik bir gündem geliştirmek istiyoruz "ifadelerini kullandı.

"Ukrayna müzakerelerine Avrupa'yı da dahil edin"

Trump ile Rusya Ukrayna savaşını da ele aldıklarını belirten Merz, "Bu savaş geçen hafta beşinci yılına girdi. Ölü ve yaralı sayısı şu anda 1 milyonu aştı. Bu nedenle bu savaş sona ermelidir. Trump'a Avrupa'da Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna ve Avrupa için eşit derecede kabul edilebilir bir barış anlaşmasını gerçekten kabul etmeye hazır olup olmadığı konusunda şüpheler olduğunu da söyledim. Rusya burada zaman kazanmaya çalışıyor. Görüşmede Moskova üzerindeki baskıyı artırmak gerektiğini savundum. Dört yıllık savaşın ardından Rus ekonomisi gözle görülür şekilde zayıfladı. Rus ordusu beklenmedik bir kan kaybı yaşadı" dedi.

Merz, "Avrupalıların katılımı olmadan imzalanacak bir Ukrayna-Rusya barış anlaşmasının kalıcı olmayacağını da söyledim. Bizim bilgimiz olmadan müzakere edilen bir anlaşmayı kabul etmeye hazır değiliz. O nedenle ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin Avrupalıları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini savundum" diye konuştu.

"ABD askerleri Almanya'da kalmaya devam edecek"

Merz, son dönemde Avrupa ülkelerine yönelik savunma harcamalarını artırmaları gerektiği eleştirilerinde bulunan Trump'ın Almanya'da konuşlu askeri birliklerini çekebileceği tartışmalarını da ABD Başkanı ile görüştüğünü belirtti. Merz Trump'ın kendisine Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki askeri varlığını sürdüreceği güvencesini verdiğini de belirtti. Merz, "Bu iyi bir haber, ama farklı bir şey beklemiyordum" diye konuştu. Ancak Merz, Trump'ın Almanya'daki ABD birliklerinin mevcut büyüklüğünde kalacağına dair söz verip vermediğine ilişkin bir ifade kullanmadı.

Merz Trump ile temmuz ayında Türkiye'nin başkenti Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde gelecekte ortak savunma harcamalarını nasıl daha iyi organize edebileceklerini de görüştüklerini bildirdi. Merz, 15-17 Haziran'da Fransa'da yapılacak G7 zirvesi ile 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump ile yeniden görüşeceğini de sözlerine ekledi.

"Avrupalılar olarak gümrük vergilerine değil serbest ticarete inanıyoruz"

Amerikan yönetiminin, gümrük vergilerinin uygulanmasının kısmen yasadışı olduğunu belirten Yüksek Mahkemenin kararını nasıl ele alacağının henüz belirsiz olduğunun altını çizen Merz, "Ağustos ayında varılan uzlaşmanın geçerliliğinin devam edip etmeyeceği de belirsizdir. Bu durum, ortaya çıkan belirsizlikler nedeniyle her iki tarafta da şirketleri ve tüketicileri zorlamaktadır. Bu nedenle bugün Avrupa'dan bir mesaj ilettim. Avrupalılar olarak gümrük vergilerine değil, serbest ticarete inanıyoruz" dedi. - WASHINGTON