Merz: Schengen Bölgesi Göçmen Kaçakçılığına Karşı Korunmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Merz: Schengen Bölgesi Göçmen Kaçakçılığına Karşı Korunmalı

01.07.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, Schengen bölgesinin korunması gerektiğini, ancak yasa dışı göçün önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, serbest dolaşıma izin veren Schengen bölgesini korumak istediğini, ancak Schengen bölgesindeki hareket özgürlüğünün göçmen kaçakçılığı yapan suçlular tarafından kötüye kullanılmaması durumunda işe yarayabileceğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ile bir araya geldi. Merz ve Frieden, Başbakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz görüşmede, Avrupa Birliği (AB) sınırlarının korunması, Avrupa'ya yasa dışı göçün önlenmesi ile iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını söyledi. Schengen bölgesini yasa dışı göçe karşı korumak istediklerini belirten Merz, "Biz Schengen bölgesini doğal olarak korumak istiyoruz. Ancak Schengen bölgesindeki hareket özgürlüğü, özellikle kaçak göçmenler olmak üzere düzensiz göçü teşvik edenler tarafından kötüye kullanılmadığı takdirde uzun vadede işe yarar. Schengen bölgesi içerisinde hareket özgürlüğünü kısıtlamak istemiyoruz. Ancak Avrupa'nın dış sınırlarının korunması yeterince güvence altına alınmadığı için şu anda sınır kontrolleri yapmak zorundayız. Bunun geçici bir tedbir olduğunu biliyoruz. Bu tedbirin sınır trafiğinde bazı kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini biliyoruz. Bu kısıtlamaları mümkün olduğunca en aza indirmek istiyoruz. Düzensiz göçü azaltmak için tedbirler almamız gerektiği konusunda anlayışınızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı. Merz, "Alman hükümetinin yaklaşık 8 haftadır aldığı tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Ancak biliyoruz ki nihayetinde Avrupa çözümlerine ancak birlikte ulaşabiliriz" dedi. Merz, Hollanda, İtalya ve Danimarkalı mevkidaşları ile AB'ye göçün daha da sınırlandırılması konusunda görüştüğünü de belirtti.

" Polonya'nın endişelerinin farkındayız, birlikte çözmek istediğimiz ortak bir sorunumuz var"

Almanya Başbakanı Merz bir gazetecinin sorusu üzerine Polonya ile Almanya arasındaki sınır kontrolleri konusunda yakın çalışma içinde olduklarını belirtti. Merz, "Polonya hükümetinin endişelerinin farkındayız. Polonya hükümetinin de Litvanya'dan Polonya'ya yasa dışı sınır geçişlerini sınırlandırmak amacıyla Litvanya ile sınır kontrolleri yapmak istediğini biliyoruz. Dolayısıyla burada birlikte çözmek istediğimiz ortak bir sorunumuz var" dedi. Merz, Almanya'ya ulaşmış olan sığınmacıların Polonya'ya geri gönderildiğine ilişkin iddialara ise, "Almanya'dan geri gönderilme söz konusu değildir. Sığınmacıların Polonya'ya iadesi söz konusu değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır" şeklinde cevap verdi. Polonya hükümeti ile hem liderler düzeyinde hem de içişleri bakanları düzeyinde sorunların çözümü için görüşmelerin yapıldığını bildiren Merz, "Çünkü ortak bir sorunu birlikte çözmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Merz, sorunun çözümüne yaklaştıracak her öneri ve her fikre açık olduğunu da bildirdi.

Berlin ve Lüksemburg sınır kontrolleri konusunda daha yakın iş birliği yapacak

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ise Schengen bölgesindeki sınır kontrolleri yapan Almanya'nın endişelerini anladığını belirtti. Frieden Avrupa'ya yasa dışı göçle aktif olarak mücadele edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Avrupa Göç Stratejisinin hızla bir şekilde uygulanması gerekiyor. Avrupa hukuku bu konuda çözümler sunmaktadır" diye konuştu. Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunmasının ortak bir görev olduğunun altını çizen Frieden, "Avrupa'nın temel ilkelerinden ödün vermeden bu konuyu hassasiyetle ele alıyoruz" dedi. Luc Frieden, her iki hükümetin de iki ülke arasında seyahat edenler için oluşan kısıtlamaları en aza indirmek için çözümler aradığını vurguladı. Frieden, her iki ülkenin içişleri bakanlarının daha yakın iş birliği yaparak ortak kontrolleri yerinde inceleyeceğini bildirdi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Schengen Bölgesi, Avrupa Birliği, Politika, Polonya, Almanya, berlin, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Merz: Schengen Bölgesi Göçmen Kaçakçılığına Karşı Korunmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’dan iki yılın rekoru Borsa İstanbul'dan iki yılın rekoru
Sadık Çiftpınar’ın yeni durağı 1. Lig oldu Sadık Çiftpınar'ın yeni durağı 1. Lig oldu
Seferihisar’da alevler evlere yaklaştı 1 mahalle tahliye edildi Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi
İspanya ve Portekiz’de sıcaklık rekoru kırıldı İspanya ve Portekiz'de sıcaklık rekoru kırıldı
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
ABD, Bob Vylan grubunun vizelerini iptal etti ABD, Bob Vylan grubunun vizelerini iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
Hakkari’de 4.4 büyüklüğünde deprem Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
İstanbul Emniyeti’nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu İstanbul Emniyeti'nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak 2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak

15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
15:34
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah’ım sen bize yardım et
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
14:27
İsrail Gazze’ye “Masal bitti, Hamas artık tarih oldu“ yazılı bildiriler attı
İsrail Gazze'ye "Masal bitti, Hamas artık tarih oldu" yazılı bildiriler attı
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
21:12
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip
Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip
21:05
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı
Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
21:01
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
20:55
Orta yol bulundu Immobile Beşiktaş’a veda ediyor
Orta yol bulundu! Immobile Beşiktaş'a veda ediyor
20:51
BBP’den Perinçek’in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
BBP'den Perinçek'in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
20:41
Yılmaz Erdoğan’ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
Yılmaz Erdoğan'ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
20:23
Hatay’da orman yangını 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
Hatay'da orman yangını! 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
20:18
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
20:01
Süper Lig devlerine müjde Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 16:03:46. #7.12#
SON DAKİKA: Merz: Schengen Bölgesi Göçmen Kaçakçılığına Karşı Korunmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.