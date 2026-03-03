Merz, Trump ile İran Savaşı Konuştu

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran savaşının en kısa sürede sona ermesini umduklarını belirterek, "Tahran'daki rejimi ortadan kaldırmak için ABD ve İsrail'i destekliyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Merz, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Trump ile görüşmesindeki gündem maddelerini İran, ABD ile Almanya arasındaki ticaret anlaşması ve Ukrayna olarak sıraladı. Merz, Trump ile İran rejiminin ortadan kaldırılması konusunda hemfikir olduklarını belirterek, "Tahran'daki bu korkunç terörist rejimden kurtulma noktasında ABD ile aynı sayfadayız. Bu korkunç rejimi ortadan kaldırmada ABD ve İsrail'i destekliyoruz. Bugün de savaşın sonrasına ilişkin planlamaları konuşacağız" dedi.

ABD ile İsrail'in yanında olduklarını vurgulayan Merz, "Elbette İran savaşı ekonomilere, Alman ekonomisine de zarar veriyor. Bu durum petrol ve doğalgaz fiyatları için de geçerli. Bu yüzden hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Merz, İsrail ve ABD'nin İran'da barışa ve özgürlüğe dönecek yeni bir hükümeti iş başına getirmek için doğru adımları attığını umduklarını dile getirdi. Merz, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin olarak ise, "Hepimiz bu savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz. Ancak Ukrayna topraklarını ve güvenlik çıkarlarını korumalı" dedi.

Merz'e sadece 3 dakika

Alman medyası, Trump ile görüşmesinde Merz'in çok kısa konuştuğuna, sözlerinin ABD Başkanı Trump tarafından sık sık kesildiğine dikkat çekti. Alman medyası, 30 dakika süren görüşmede Merz'e sadece üç dakika konuşma süresi verildiğini bildirdi. Bir gazetecinin Merz'in Çin gezisiyle ilgili sorusuna bile Merz'in değil, Trump'ın cevap verdiği vurgulandı. Merz'in İran savaşı sonrası Trump'ı ilk ziyaret eden Avrupalı hükümet başkanı olduğuna dikkat çekildi. - WASHINGTON