Merz: Trump'la İlişkilerim Değişmedi
Merz: Trump'la İlişkilerim Değişmedi

06.05.2026 00:47
Almanya Başbakanı Merz, Trump ile ilişkilerinin devam ettiğini, İran'la savaşın başlangıcına şüpheyle yaklaştığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran yönetimi tarafından aşağılandığını belirten sözlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin değişmeden devam ettiğini belirterek, "Başından beri İran savaşının başlatılmasına şüpheyle yaklaştım, ben bunu dile getirdim" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, hükümetin sağlık reformuna ilişkin aldığı kararlara ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Merz'e ABD'ye yönelik sert sözleri soruldu. "Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'a karşı tavrınızı belirgin şekilde sertleştirdiniz. Trump ile iş birliğine dayalı bir ilişki kurma umudunuzu yitirdiniz mi? Bu transatlantik ilişkiler açısından ne anlama geliyor?" sorusu üzerine Alman Başbakan, "ABD Başkanı ile aramdaki kişisel ilişki en azından benim açımdan değişmeden sürüyor ve de iyi. Sadece başından beri İran ile savaşın başlatılmasına şüpheyle yaklaştım ve bunu dile getirdim" cevabını verdi.

"Bu çatışmanın çözülmesi için ısrar ediyorum"

Merz, "Almanya da, Avrupa da örneğin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının sonuçlarından ciddi şekilde muzdarip. Bu durumun enerji tedarikimiz üzerinde doğrudan etkileri var. Bu durum performansımızı büyük ölçüde etkiliyor ve bu bakımdan bu çatışmanın çözülmesi için ısrar ediyorum. Hala birbirimizle iyi görüşmeler yapıyoruz" diye konuştu.

Merz, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları kapsamında ABD hükümeti yetkilileri de dahil olmak üzere çeşitli görüşmeler yaptığını söyleyerek, "Yani, hala Amerikalılarla konuşuyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Başbakan Merz, pazartesi sabahı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir liseye yaptığı ziyarette öğrencilerin önünde, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" demişti. Henüz bu açıklamasının yankısı sürerken aynı günün akşamında ABD ve İsrail'in İran'a karşı eylemlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirten Merz, "ABD ve İsrail en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydılar ve şimdi bunun olmadığını kabul etmek zorundayız. Bu yüzden Avrupalılar olarak diplomatik bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap vermişti. Trump, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı" demişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
