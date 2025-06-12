MESEM Çocuk İşçiliğini Meşrulaştırıyor

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) uygulamasının çocuk işçiliğini meşrulaştırdığını iddia etti.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK rakamlarına göre her 4 çocuktan birinin işçi olduğunu söyledi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne göre ise 1,5 milyonu bulan çırak, stajyer ve meslek eğitimi gören öğrencilerin çocuk işçi olarak istatistiklere dahil edilmediğini anlatan Saki, şu anda Türkiye'de en az 2 milyon çocuk işçi bulunduğunu ileri sürdü.

Saki, 2025'in ilk 2 ayında 9 çocuğun çalışırken yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Mesleki eğitim merkezlerini de eleştiren Saki, "MESEM, çocuk işçiliğini meşrulaştıran en temel politikalarımızdan biri haline geldi." diye konuştu.

Saki, MESEM gibi uygulamalarla çocuk işçi sayısının artırıldığını savundu.