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Mesut Yılmaz Anıldı

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Eski Başbakan Mesut Yılmaz, vefatının 4'üncü yılında Bursa'da anma töreniyle yad edildi.

01.11.2024 12:35
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TÜRK siyaset tarihinde başbakanlık, başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevlerini üstlenen Mesut Yılmaz, vefatının 4'üncü yılında Bursa'da düzenlenen programla anıldı. Anma törenine Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ve kardeşi Nilüfer Yılmaz da katıldı.

30 Ekim 2020'de hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, vefatının 4'üncü yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Kültür Merkezi'nde dün akşam, eşi Berna Yılmaz, kardeşi Nilüfer Yılmaz'ın da katıldığı programda anıldı. Turgut Özal, Mesut Yılmaz Kültür ve Yaşatma Derneği tarafından yapılan anma törenine, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, Yılmaz'ın başbakanlık yaptığı dönemin bakanları, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Mesut Yılmaz için Kur'an-ı Kerim'in okunup duaların edilmesinin ardından konuşma yapan Turgut Özal, Mesut Yılmaz Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Açıkgöz, "Yaşadığı ömrü ve duruşuyla, devlet yönetme anlayışıyla ölümünün 4'üncü yılında sayın başbakanımızı Bursa'da anmaktan onur duyuyorum. Sağlıklıyken bile kendisini ikinci plana atmak isteyenlere bir sözüm var. 'Unutmadık, unutturmayacağız.' Mesut Yılmaz'ı, Türkiye'yi yönetme iddiasında olan siyasetçiler doğru bir şablon olarak görmelidir. Onun ilke ve uygulamalarını örnek olması ülkemiz için ezberdir" dedi.

Anma töreninde konuşan eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Hüsamettin Örüç, Mesut Yılmaz ile tanışma anısını, "Anavatan Partisi, 20 Mayıs 1983 tarihinde Ankara'da merhum Turgut Özal başkanlığında 37 kurucu arkadaşıyla birlikte kuruldu. Parti kurulduktan sonra yapılacak ilk iş, ülke genelinde teşkilatlanmaydı. Bunun için Bursa'ya arkadaşlar geldiğinde bir toplantı yapıldı. Merhum Turgut Özal, topluluk içerisinde bir genci başbakan yardımcısı olarak önerdi. Merhum Mesut Yılmaz ile ilk tanışmam bu şekilde oldu" diyerek anlattı.

Mesut Yılmaz'ı anma töreni, aralarında eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker'in bulunduğu, davetlilerin kendisiyle tanışmalarını anlattıkları konuşmanın ardından sona erdi.

Mesut Yılmaz Anıldı
Kaynak: DHA

Mesut Yılmaz, Kültür Sanat, Politika, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Mesut Yılmaz Anıldı - Son Dakika

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