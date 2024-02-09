Meta, İran lideri Hamaney\'in sosyal medya hesaplarını kapattı

Sosyal medya devi Meta, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in sosyal medya hesaplarını içerik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle ihlal edildiğini öne sürerek kapattı.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İran'ın dini lideri Hamaney'in Ayetullah Hamaney'in Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı. Yapılan açıklamada, Hamaney'in "tehlikeli örgütler ve kişiler" politikasını defalarca ihlal ettiği belirtildi. Yasağa dair detay verilmedi.
Öte yandan, Meta, Ekim ayında Meta İsrail- Filistin savaşı sırasında şiddet içerikli paylaşımlara ilişkin politikalarının daha sıkı uygulanacağını açıklamıştı. Hamaney, 7 Ekim olaylarında Hamas'a destek paylaşımında bulunmuştu.
Hamaney'in eskiden Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformundaki hesabı ise aktif. - CALİFORNİA
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