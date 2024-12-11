Mete Yarar: Türkiye Suriye Sorununun Çözümünde Tarihi Bir Fırsat Yakaladı - Son Dakika
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Politika

Mete Yarar: Türkiye Suriye Sorununun Çözümünde Tarihi Bir Fırsat Yakaladı

Mete Yarar: Türkiye Suriye Sorununun Çözümünde Tarihi Bir Fırsat Yakaladı

Emekli subay Mete Yarar, Trabzon'da düzenlenen bir konferansta Suriye'deki son durumu değerlendirerek Türkiye için tarihi fırsatlar sunduğunu ifade etti. Terörün Türkiye'ye maliyetini aktarırken, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yıllık 100 milyar dolarlık gelir sağlayabileceğini belirtti.

11.12.2024 12:14  Güncelleme: 12:17
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Trabzon'da konuşan emekli subay, yazar ve strateji uzmanı Mete Yarar, Suriye'deki son durumu değerlendirerek "Bölgedeki sorunun çözülmesi Türkiye için tarihi bir fırsat olacaktır" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Savunma Sanayii ve Ülkemize Yönelik Tehditler" konulu konferansta konuşan Mete Yarar, "Önceki dönem İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun hazırlattığı çok önemli bir rapor var. Türkiye'nin terör belası yüzünden gördüğü toplam zararın büyüklüğü 2 trilyon dolar. Türkiye'nin, özel sektör de dahil olmak üzere toplam borcu 500 milyar dolar civarında. Yani Türkiye'nin borcunun 4 katını biz terör belası yüzünden harcamışız. Üstelik savaşta falan da değiliz" diye konuştu.

Suriye'deki son durumu değerlendiren Yarar, "Suriye'de yaşanacak senaryolar konusunda beni ne İsrail ne Amerika ne de PKK korkutuyor. Beni burada tek korkutan Suriye'nin içerisinde bir iç savaş olması. Burada aşiretler arasında yaşanacak bir güç mücadelesinin sonunda kardeş kanının dökülmesi. Bu müdahil olabileceğimiz bir şey değil. ABD, İsrail ya da PKK ile zaten yıllardır karşı karşıyayız. Dolayısıyla onlarla karşılaşacağımız senaryoların hepsine alışığız ve alışık olmaya da devam edeceğiz. Bugünkü geldiğimiz durum belki de sorunun çözülmesi için Türkiye'nin önüne gelen en büyük tarihi fırsat" diye konuştu.

Suriye'nin yanında Irak'taki gelişmeleri de değerlendiren Yarar, "Irak'la da çok önemli bir tarihi koridor oluşturmaya başladık. O koridorun Trabzon'a da faydası olacak. Türkiye'ye sağlayacağı yıllık gelir tahmini 100 milyar dolar civarında. 2030'a kadar Türkiye'nin, bölgedeki terörü engellemesiyle ve çıkardığı enerji kaynaklarıyla amaçladığı ek gelir yaklaşık 40 milyar dolar" dedi.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, Mete Yarar'a plaket takdim etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mete Yarar: Türkiye Suriye Sorununun Çözümünde Tarihi Bir Fırsat Yakaladı - Son Dakika

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